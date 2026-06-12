Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் இதேபோல் மின்வெட்டு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்மோகன் பகவத் பயணித்த ரயில் மீது கற்கள் வீச்சு: 2 பேர் கைது ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம்! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தவெக ஆட்சியிலும் குறையவில்லை: அண்ணாமலை கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!
/
புதுதில்லி

பிரதமா் மோடியின் 12 ஆண்டுகால ஆட்சி: மனோஜ் திவாரி எம்.பி. பாடல் வெளியீடு

நாட்டின் நீண்ட காலம் பதவியில் இருக்கும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதமராக நரேந்திர மோடி சாதனை படைத்துள்ளதைக் கொண்டாடும் வகையில், தில்லி எம்.பி.யும் பிரபல போஜ்புரி பாடகருமான மனோஜ் திவாரி வெள்ளிக்கிழமை ஒரு பாடலை வெளியிட்டாா்.

News image

மனோஜ் திவாரி

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

Syndication

நாட்டின் நீண்ட காலம் பதவியில் இருக்கும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதமராக நரேந்திர மோடி சாதனை படைத்துள்ளதைக் கொண்டாடும் வகையில், தில்லி எம்.பி.யும் பிரபல போஜ்புரி பாடகருமான மனோஜ் திவாரி வெள்ளிக்கிழமை ஒரு பாடலை வெளியிட்டாா்.

இந்தப் பாடலை எழுதியுள்ள மனோஜ் திவாரி, ‘3 நிமிடங்கள் 50 வினாடிகள் கொண்ட இந்த காணொளி இந்தியாவுக்கான பிரதமா் மோடியின் கனவுக்கும், நாட்டின் கொடியை உயரத்தில் பறக்கவிட அவா் மேற்கொள்ளும் சோா்வற்ற பணிகளுக்கும் அா்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு, ஏழைகள் மற்றும் விவசாயிகள் மீது மோடி கொண்டுள்ள அக்கறையை இந்தப் பாடல் முன்னிலைப்படுத்துகிறது. அவா் மீதான மக்களின் அன்பை இது வெளிப்படுத்துகிறது’ என கூறியுள்ளாா்.

மேலும், வடகிழக்கு தில்லி எம்.பி.யான அவா், இந்தப் பாடலை தனது அதிகாரபூா்வ சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் பகிா்ந்துகொண்டாா். ஜூன் 10 அன்று, 4,399 நாள்கள் அப்பதவியில் தொடா்ந்து இருந்து, இந்தியாவின் நீண்ட காலம் பதவியில் இருக்கும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதமராக மோடி சாதனை படைத்தாா்.

கடந்த 12 ஆண்டுகளில் மோடி அரசின் சாதனைகளை முன்னிலைப்படுத்த பாஜக பல்வேறு மக்கள் தொடா்புத் திட்டங்களைத் திட்டமிட்டுள்ளது.

முன்னதாக, வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற செய்தியாளா் சந்திப்பில், தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா மற்றும் மாநிலத் தலைவா் ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ரா ஆகியோா் மோடி அரசின் பல்வேறு சாதனைகளை எடுத்துரைத்தனா்.

தொடர்புடையது

பிரதமா் பதவியில் மோடி சாதனை: புதுச்சேரி பாஜகவினா் தங்கத்தோ் இழுப்பு

பிரதமா் பதவியில் மோடி சாதனை: புதுச்சேரி பாஜகவினா் தங்கத்தோ் இழுப்பு

நீண்ட கால பிரதமா்: சாதனை படைத்தாா் மோடி! உலகத் தலைவா்கள் வாழ்த்து

நீண்ட கால பிரதமா்: சாதனை படைத்தாா் மோடி! உலகத் தலைவா்கள் வாழ்த்து

உலகளாவிய வளா்ச்சியின் உந்துசக்தி: பிரதமா் மோடிக்கு நிதீஷ் குமாா் புகழாரம்

உலகளாவிய வளா்ச்சியின் உந்துசக்தி: பிரதமா் மோடிக்கு நிதீஷ் குமாா் புகழாரம்

மக்களாட்சியில் நீண்டகால பிரதமா்: நேருவை விஞ்சுகிறாா் பிரதமா் மோடி

மக்களாட்சியில் நீண்டகால பிரதமா்: நேருவை விஞ்சுகிறாா் பிரதமா் மோடி

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy