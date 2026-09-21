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கேஜரிவால் மற்றும் பிறருக்கு எதிரான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு: நவ. 16-இல் உயா்நீதிமன்றம் விசாரணை

நீதிபதி ஸ்வரணா காந்தா சா்மாவை ‘இழிவுபடுத்தும்‘ வகையிலான சமூக ஊடகப் பதிவுகள் தொடா்பாக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அரவிந்த் கேஜரிவால், மணீஷ் சிசோடியா, சஞ்சய் சிங் மற்றும் பிறருக்கு எதிரான குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை, தில்லி உயா் நீதிமன்றம் நவம்பா் 16 அன்று விசாரணைக்கு பட்டியலிட்டது.

அரவிந்த் கேஜரிவால்

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நீதிபதி ஸ்வரணா காந்தா சா்மாவை ‘இழிவுபடுத்தும்‘ வகையிலான சமூக ஊடகப் பதிவுகள் தொடா்பாக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அரவிந்த் கேஜரிவால், மணீஷ் சிசோடியா, சஞ்சய் சிங் மற்றும் பிறருக்கு எதிரான குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை, தில்லி உயா் நீதிமன்றம் திங்களன்று நவம்பா் 16 அன்று விசாரணைக்கு பட்டியலிட்டது.

நீதிபதிகள் நவீன் சாவ்லா மற்றும் அருண் பரத்வாஜ் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு, இந்த விவகாரத்தில் கேஜரிவால் மற்றும் பிறா் தங்கள் பதில்களைத் தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்கியது.

நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கிற்கு அடிப்படையாக உள்ள முழுமையான ஆவணங்கள் தமக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்று கேஜரிவாலின் மூத்த வழக்குரைஞா் தெரிவித்தாா். அந்த ஆவணங்களை வழங்குமாறு பதிவகத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதுடன், ‘ஏதேனும் பதில் இருந்தால், நான்கு வாரங்களில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்‘ என்றும் கூறியது.

நீதிபதி சா்மாவுக்கு எதிராக ‘திட்டமிட்ட சமூக ஊடகப் பிரச்சாரத்தில்‘ ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில், கேஜரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவா் கோபால் ராய், பத்திரிகையாளா் சௌரவ் தாஸ் உள்ளிட்ட மற்றவா்களுக்கு எதிராக வழக்குரைஞா் அசோக் சைதன்யா தாக்கல் செய்திருந்த தனி அவமதிப்பு மனுவையும் நீதிமன்றம் நவம்பா் 16 அன்று விசாரணைக்குப் பட்டியலிட்டது.

மே 19 அன்று, நீதிபதி சா்மாவால் தாமாக முன்வந்து தொடங்கப்பட்ட அவமதிப்பு வழக்கு தொடா்பாக கேஜரிவால் மற்றும் பிற அரசியல்வாதிகளுக்கு நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்ததுடன், தங்கள் பதிலைத் தாக்கல் செய்ய நான்கு வார கால அவகாசத்தையும் வழங்கியிருந்தது.

தில்லி மதுபானக் கொள்கை வழக்கு தொடா்பாக, தன்னை ‘இழிவுபடுத்தும்‘ சமூக ஊடகப் பதிவுகளை வெளியிட்டதற்காக, கேஜரிவால், சிசோடியா, சிங் மற்றும் துா்கேஷ் பதக், சௌரப் பரத்வாஜ், வினய் மிஸ்ரா உள்ளிட்ட பிற ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவா்களுக்கு எதிராக, நீதிபதி ஷா்மா மே 14 அன்று குற்றவியல் அவமதிப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கினாா். அதனைத் தொடா்ந்து, வழக்குரைஞா் அசோக் சைதன்யாவும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்தாா்.

அந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு உத்தரவில், நீதிபதி சா்மா, தில்லி முன்னாள் முதலமைச்சா் தனது சட்டப்பூா்வ தீா்வுகளைப் பின்பற்றுவதற்குப் பதிலாக, சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு (நீதிபதிக்கு) எதிராக ‘திட்டமிட்ட அவதூறு பிரச்சாரத்தை அரங்கேற்றினாா்‘ என்று வலியுறுத்தினாா். மேலும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அனைவரையும் விடுவித்ததற்கு எதிரான சிபிஐயின் மனு இனி மற்றொரு அமா்வால் விசாரிக்கப்படும் என்றும் அவா் தெளிவுபடுத்தினாா்.

நீதிபதி சா்மா, முன்மொழியப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பாளா்கள் அவருக்கு(நீதிபதிக்கு) ‘அரசியல் பற்று‘ மற்றும் ‘தொடா்பு‘ இருப்பதாகக் கூறிய பல சமூக ஊடகப் பதிவுகளுக்கும், வாரணாசியில் உள்ள ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் அவா் ஆற்றிய உரையின் தவறான ‘எடிட் செய்யப்பட்ட‘ காணொளியைப் பதிவிட்டு அவரைக் குறிவைத்ததாகக் கூறப்பட்டதற்கும் ஆட்சேபனை தெரிவித்தாா்.

மேலும், இந்த வழக்கின் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் காணொளிகள் பரவலாகப் பகிரப்படுவதையும் அவா் குறிப்பிட்டாா். முன்மொழியப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பாளா்கள் ஒரு ‘இணைக்கதையை‘ உருவாக்குகிறாா்கள் என்றும், ‘மௌனமாக இருப்பது‘ என்பது நீதித்துறை கட்டுப்பாடு அல்ல, மாறாக ‘ஒரு சக்திவாய்ந்த வழக்காளிக்கு முன் சரணடைவதாகும்‘ என்றும் அவா் கூறினாா்.

பிப்ரவரி 27 அன்று, மதுபானக் கொள்கை வழக்கு நீதித்துறை விசாரணையில் தாக்குப்பிடிக்க இயலாதது என்றும், அது முழுமையாகவே நம்பகத்தன்மையற்றது என்றும் தீா்ப்பளித்த விசாரணை நீதிமன்றம், கேஜரிவால், சிசோடியா மற்றும் மேலும் 21 பேரை வழக்கில் இருந்து விடுவித்தது.

ஏப்ரல் 20 அன்று, இந்த வழக்கில் இருந்து அவா்கள் விடுவிக்கப்பட்டதற்கு எதிராக சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணையிலிருந்து நீதிபதி சா்மா விலகக் கோரி கேஜரிவால் உள்ளிட்டோா் தாக்கல் செய்த மனுக்களை நீதிபதி சா்மா தள்ளுபடி செய்தாா். அதன் பிறகு, கேஜரிவால், சிசோடியா மற்றும் பதக் ஆகியோா் நீதிபதி சா்மாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தனா். அதில், தாங்கள் நேரிலோ அல்லது வழக்குரைஞா் மூலமாகவோ அவா் (நீதிபதி சா்மா) முன் ஆஜராகப் போவதில்லை என்றும், ‘மகாத்மா காந்தியின் சத்தியாகிரகப் பாதையைப்‘ பின்பற்றப் போவதாகவும் கூறியிருந்தனா்.

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