14 மாதங்களில் 5 கோப்பைகளை வென்ற ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்!

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் வீரர் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் (31 வயது) கடந்த 14 மாதங்களில் ஐந்து கோப்பைகளை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
கயானா நாட்டைச் சேர்ந்த ஆல்ரவுண்டரான ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் பல நாடுகளில் நடக்கும் டி20 லீக் தொடர்களில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகிறார்.
இந்தியாவின் ஐபிஎல் (இந்தியன் பிரீமியர் லீக்) தொடரில் ஆர்சிபி அணியில் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் விளையாடுகிறார். அவர் கடந்த 2025, 2026 சீசனில் கோப்பை வென்றபோது அந்த அணியில் இருந்தார்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் கிரிக்கெட் வாரியம் நடத்தும் ஜிசிஎல் (குளோபல் சூப்பர் லீக்) 2025, 2026 சீசனிலும் கோப்பை வென்ற கயானான அமேசான் வாரியர்ஸ் அணியில் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் விளையாடியுள்ளார்.
கடைசி சீசனில் வெறுமனே 85 ரன்கள் அடித்தும், அதைக் கட்டுப்படுத்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்காவில் நடைபெறும் எம்எல்சி (மேஜர் லீக் கிரிக்கெட்) தொடரில் 2025 சீசனில் கோப்பை வென்ற எம்ஐ நியூயார்க் அணியில் இருந்தார்.
ð¨ 5 TROPHIES FOR ROMARIO SHEPHERD IN THE LAST 14 MONTHS :— TheWicketReport (@WicketReport) August 6, 2026
âªï¸ Won IPL 2025 ð
âªï¸ Won GSL 2025 ð
âªï¸ Won MLC 2025 ð
âªï¸ Won IPL 2026 ð
âªï¸ Won GSL 2026 ð pic.twitter.com/z35P2qnVeW
Summary
Five Trophies for Romario shepherd in last 14 months
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