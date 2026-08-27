The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாளத்தில் தமிழர்கள்: 4 அமைச்சர்கள் தில்லி செல்கின்றனர்!நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள்: ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் குழு நேபாளம் செல்ல முதல்வர் உத்தரவு!நேபாள பெரு வெள்ளம்: 300க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களை காணவில்லை!தேர்தல் வழக்குகள்! நிராகரிக்கக் கோரி முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மனு தாக்கல்!ஈஷா மூலம் நேபாளம் சென்ற 80 பேர் மாயம்! ஜக்கி வாசுதேவ் கண்ணீர்!தலைமைச் செயலாளர் மீது நடவடிக்கை வேண்டும்! முதல்வர் விஜய்க்கு பெ. சண்முகம் கடிதம்!தங்கம் விலை குறைந்தது! வெள்ளி விலை? இன்றைய நிலவரம்!சீன நாள்காட்டியால்.. தமிழர்களின் நேபாள பயண திட்டம் மாறியதா? தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தாவுக்கு கெடு விதித்த கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி! காரணம் என்ன?ஒருநாள் விடுமுறைக்குப் பின் மீண்டும் கூடியது பேரவை! செங்கல்பட்டிலிருந்து சென்னை வர 3 மணி நேரம் ஆகிறது: ஆதவ் அர்ஜுனாகுழந்தைகள், முதியோரிடையே அதிகரிக்கும் காய்ச்சல் பாதிப்பு: தடுப்பூசி செலுத்த மருத்துவா்கள் அறிவுறுத்தல்

மிரட்டும் சோனல் தினுஷா..! இந்தியாவின் வெற்றி வாய்ப்பில் சிக்கல்!

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில் இலங்கை வீரர் சோனல் தினுஷாவின் அபாரமான பேட்டிங் குறித்து...

Sri Lanka's Sonal Dinusha leaves the field for the tea break during day five of the second cricket test match between Sri Lanka and India in Colombo, Sri Lanka, Thursday, Aug. 27, 2026. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

இலங்கை வீரர் சோனல் தினுஷா - படம்: ஏபி

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 3:16 pm IST

இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் இலங்கை வீரர் சோனல் தினுஷாவின் அபாரமான பேட்டிங்கினால் இந்தியாவில் வெற்றி வாய்ப்பில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கொழும்பில் தொடங்கிய இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் டாஸ் வென்ற இந்தியா பேட்டிங் செய்து முதல் இன்னிங்ஸில் 503/9 ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்தது. அடுத்து பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 290 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. 

இந்தியாவைவிட 200 ரன்கள் குறைவாக இருப்பதால் இலங்கை அணி ஃபாலோ ஆன் விதியின்படி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாட ஷுப்மன் கில் பணித்தார்.

தற்போது இலங்கை அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஐந்தால் நாள் தேநீர் இடைவேளை வரைக்கும் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 383 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

இதில் பசிந்து  சூரியபந்த்ரா 92 ரன்கள் எடுத்து நேற்று ஆட்டமிழந்தார். இன்று சோனல் தினுஷா இந்திய சுழல் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சிம்மசொப்பனமாக விளங்கி வருகிறார். 195 பந்துகளில் 98 ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார்.

இந்தியாவின் வெற்றி வாய்ப்பை சோனல் தினுஷா தனியாளாகத் சிதைத்து வருகிறார். கடைசி செஷனில் இந்தியா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து இலங்கை நிர்ணயிக்கும் இலக்கை சேஸ் செய்ய வேண்டும். தற்போது, இலங்கை 170 ரன்களுடன் முன்னிலை வகிக்கிறது.

Summary

The dazzling Sonal Dinusha...! India's chances of victory in jeopardy!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இந்தியாவின் வெற்றி வாய்ப்பைத் தடுக்கும் சோனல் தினுஷா - கேஷர நுவந்தா!

இந்தியாவின் வெற்றி வாய்ப்பைத் தடுக்கும் சோனல் தினுஷா - கேஷர நுவந்தா!

90% உடல் நலத்துடன் இருக்கிறேன்: பாபர் அசாம்

90% உடல் நலத்துடன் இருக்கிறேன்: பாபர் அசாம்

சோனல் தினுஷா சதம்... 290 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ‘ஃபாலோ-ஆன்’ ஆனது இலங்கை!

சோனல் தினுஷா சதம்... 290 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ‘ஃபாலோ-ஆன்’ ஆனது இலங்கை!

விதிகளை மீறிய இலங்கை வீரர் பிரபாத் ஜெயசூர்யா மீது ஐசிசி நடவடிக்கை!

விதிகளை மீறிய இலங்கை வீரர் பிரபாத் ஜெயசூர்யா மீது ஐசிசி நடவடிக்கை!

விடியோக்கள்

நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!

நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!

நேபாளம் சென்ற 3 சுற்றுலா பேருந்துகளின் நிலை? | Nepal Floods | Flash Floods | Death toll | Tamilnadu pilgrims

நேபாளம் சென்ற 3 சுற்றுலா பேருந்துகளின் நிலை? | Nepal Floods | Flash Floods | Death toll | Tamilnadu pilgrims