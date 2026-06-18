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கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு!

லார்ட்ஸ் திடலில் நடைபெறும் இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

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படம் | ஐசிசி

Updated On :18 ஜூன் 2026, 8:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லார்ட்ஸ் திடலில் நடைபெறும் இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இந்திய மகளிரணி இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டெஸ்ட் போட்டி அடுத்த மாதம் நடைபெறுகிறது. லார்ட்ஸ் திடலில் நடைபெறும் முதல் மகளிர் டெஸ்ட் போட்டி இதுவாகும்.

இந்த நிலையில், லார்ட்ஸ் திடலில் நடைபெறும் இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

15 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணியை ஆல்ரவுண்டரான நாட் ஷிவர் பிரண்ட் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணி விவரம்

நாட் ஷிவர் பிரண்ட் (கேப்டன்), டம்மி பீமௌண்ட், லாரன் பெல், மையா பௌச்சியர், அலைஸ் கேப்சி, டில்லி கார்ட்டீன் கோல்மேன், சோஃபி எக்கல்ஸ்டோன், லாரன் ஃபைலர், எமி ஜோன்ஸ், ஹீதர் நைட், எம்மா லாம்ப், கிரேஸ் பாட்ஸ், எல்லி த்ரெல்கெல்டு,மேடி வில்லியர்ஸ், இஸி வாங்.

Summary

The England cricket board has announced the squad for the Test match against India at Lord's.

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