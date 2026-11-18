சொந்த மண்ணில் தோல்வியுற்ற ஆஸ்திரேலியா..! ஒருநாள் தொடரை வென்றது இங்கிலாந்து!
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையேயான கடைசி ஒருநாள் போட்டி குறித்து...
விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் சோனி பேக்கருடன் ஹாரி புரூக் - படம்: இசிபி
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையேயான கடைசி ஒருநாள் போட்டி காலை 9 மணிக்கு தொடங்கி 4.31 மணிக்குள் முடிவடைந்தது.
கடைசி போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை 97 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இங்கிலாந்து, 2-1 என தொடரைக் கைப்பற்றியுள்ளது.
டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து 48.3 ஓவர்களில் 328 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக பென் டக்கெட் 132 ரன்கள் குவித்தார். ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார்.
அடுத்து விளையாடிய ஆஸ்திரேலியா 46.5 ஓவர்களில் 231 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக மாட் ரென்ஷா 57 ரன்களும் சோனி பேக்கர் 4 விக்கெட்டுகளும் எடுத்தார்கள்.
முதல் போட்டியில் ஆஸி. வெல்ல, இரண்டாவது மற்றும் கடைசி போட்டியில் இங்கிலாந்து வென்று, தொடரை 2-1 என கைப்பற்றியுள்ளது.
சொந்த மண்ணில் ஆஸ்திரேலிய அணி தோல்வியுற்றது. அடுத்தாண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் வரவிருக்கும் நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணி தொடர்ச்சியான சறுக்கலில் இருக்கின்றன.
England secure the ODI series victory against Australia with a commanding performance in Hobart ðª— ICC (@ICC) November 18, 2026
ð: https://t.co/KjA7uJhMBI pic.twitter.com/03XOnXIRRF
Summary
Australia defeated in the final match..! England wins the ODI series!
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