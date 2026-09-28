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ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ஒருநாள் தொடர்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் தென்னாப்பிரிக்கா!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இருதரப்பு ஒருநாள் தொடர்களில் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

படம் | தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

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ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இருதரப்பு ஒருநாள் தொடர்களில் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி ஜோஹன்ஸ்பெர்க்கில் நேற்று (செப்டம்பர் 27) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை மறுநாள் (செப்டம்பர் 30) நடைபெறுகிறது.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலியாவுக்க்கு எதிராக நடைபெற்ற இருதரப்பு ஒருநாள் தொடர்கள் அனைத்திலும் தென்னாப்பிரிக்க அணியே வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. கடைசியாக விளையாடிய 6 ஒருநாள் தொடர்களையும் தென்னாப்பிரிக்க அணியே வென்றுள்ளது. அதேபோல, இந்த கால இடைவெளியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி விளையாடிய 26 ஒருநாள் போட்டிகளில் 20 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக கடைசியாக கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இருதரப்பு ஒருநாள் தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணி வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The South African team has been dominating bilateral ODI series against Australia.

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