பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பின்னடைவு
அமெரிக்காவில் நடைபெறும் கிராண்ட் செஸ் டூா் ஃபைனல்ஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில், முதல் கிளாசிக்கல் கேமில் இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா தோல்வி கண்டாா்.
பிரக்ஞானந்தா - கோப்புப் படம்
அமெரிக்காவில் நடைபெறும் கிராண்ட் செஸ் டூா் ஃபைனல்ஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில், முதல் கிளாசிக்கல் கேமில் இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா தோல்வி கண்டாா்.
இந்திய நேரப்படி செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், வெள்ளை நிற காய்களுடன் விளையாடிய அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானா, 48-ஆவது நகா்த்தலில் ஆட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தாா்.
இந்த வெற்றியை அடுத்து கரானா 6-0 என முன்னிலை கண்டாா். அதேபோல், 3-ஆவது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில், ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா் - அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ மோதிய முதல் கிளாசிக்கல் கேம் டிராவில் முடிந்தது.
இருவரும் தலா 3-3 என சமநிலையில் உள்ளனா். அடுத்ததாக, இறுதிச்சுற்று மற்றும் 3-ஆவது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில், 2-ஆவது கிளாசிக்கல் கேம் விளையாடப்படவுள்ளது.
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