தமிழ்நாடு
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது! இன்றைய செய்திகள் ஜூலை 3 - நேரலை
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முதல்வர் விஜய் | எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் - கோப்புப் படம்
முதல்வர் குறித்து அவதூறு பேச்சு: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது!
முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறாகப் பேசிய வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் இன்று(ஜூலை 3) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஆளுநரின் ஆய்வுக் கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் அதிகாரிகளுக்கு சம்மன்: சு. வெங்கடேசன் எம்.பி. எச்சரிக்கை
மதுரையில் ஆளுநர் நடத்தும் ஆய்வுக் கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் அதிகாரிகளுக்கு அழைப்பாணை விடுக்கப்படும் என சு. வெங்கடேசன் எம்.பி. எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
பொறுப்பு ஆளுநருக்கு பொறுப்பு வேண்டாமா? அமைச்சர் வன்னி அரசு கேள்வி
மதுரையில் தமிழக ஆளுநர் (பொறுப்பு) ஆர்.வி. ஆர்லேகர் ஆய்வு செய்ததற்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
உங்கள் ஆசி வேண்டும்! 61 வயதில் நடிகர் ஆமிர் கான் 3-வது திருமணம்!
வெனிசுவேலா நிலநடுக்கத்தில் 2,300 பேர் பலி! 7 நாள்களுக்கு துக்கம் அனுசரிப்பு
வெனிசுவேலாவில் நிலநடுக்கங்களால் உயிரிழந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக புதன்கிழமை (ஜூலை 1) மாலை 6 மணி தொடங்கி, 7 நாள்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு பட்ஜெட்: 2-ஆவது நாளாக முதல்வர் விஜய் இன்று ஆலோசனை
அமோனியா வாயுக் கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 18-ஆக உயர்வு
ஊத்துக்கோட்டை அருகே தனியாா் தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயுக் கசிவு சம்பவத்தில் மேலும் இருவா் உயிரிழந்ததால், பலி எண்ணிக்கை 18-ஆக உயர்ந்தது.
அடுத்த வாரம் நியூஸிலாந்து செல்கிறார் பிரதமர் மோடி!
தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு!
கடந்த 3 நாள்களில் (ஜூலை 1) முதல் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 4,000 உயர்ந்துள்ளது.
ஏர் இந்தியா எரிபொருள் கூடுதல் கட்டணம் குறைப்பு
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