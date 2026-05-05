குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற 15 பேர்! முதலிடத்தில் 1 வாக்கு!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நேற்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. தேர்தல் முடிவே சுவாரஸ்யமாக இருந்த நிலையில், மேலும் பல சுவாரஸ்யங்களும் இடம்பெற்றிருந்தன.
அதாவது 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 1000க்கும் குறைவான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் 15 பேர் வெற்றி வாகை சூடியிருக்கிறார்கள்.
முதலிடத்தில் இருப்பது 1 வாக்கு வித்தியாசம். ஒவ்வொரு வாக்கும் முக்கியம் என்று அரசியல் கட்சிகள் சொல்லும்போது அதன் முக்கியத்துவம் புரிந்திருக்காது. ஆனால், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி, திமுக வேட்பாளர் பெரியகருப்பனை விட 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றபோது நிச்சயம் புரிந்திருக்கும் அதன் வலிமை.
அடுத்து, வேப்பனஹள்ளியில் திமுக வேட்பாளர் ஸ்ரீனிவாசன் வெற்றி பெற்றார். இவர் அதிமுக வேட்பாளரை விட 138 வாக்குகள்தான் கூடுதலாக பெற்றிருந்தார்.
கன்னியாகுமரியில் அதிமுக வேட்பாளர் தளவாய் சுந்தரம் திமுக வேட்பாளர் மகேஷை விட 214 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்றிருந்தார்.
போளூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் அபிஷேக், தேமுதிக வேட்பாளர் சரவணைனை 227 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் 798 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வெற்றி
ஆற்காடு: அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா் 42,720 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள்! முதல்வர்கள் வென்றார்களா?
தோல்வியடைந்த முதல்வர், திமுக அமைச்சர்கள்! வெற்றி பெற்றவர்கள் யார்?
வீடியோக்கள்
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு