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வணிகம்

த்ரெட்ஸ் செயலியில் மெட்டா ஏஐ வசதி!

த்ரெட்ஸ் செயலியில் மெட்டா ஏஐ வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...

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த்ரெட்ஸ் - படம் / நன்றி - த்ரெட்ஸ்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

த்ரெட்ஸ் செயலியில் மெட்டா ஏஐ (செய்யறிவு) வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேசேஜ் அனுப்பும் தகவல் பரிமாற்றப் பகுதியில் இந்த மெட்டா ஏஐ அம்சம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் மற்றவருடன் டெக்ஸ்ட் (TEXT) செய்துகொண்டு இருக்கும்போதே மெட்டா ஏஐ பயன்படுத்தி தகவல்களை சரிபார்க்க முடியும்; கூடுதல் தரவுகளைப் பெற முடியும் என த்ரெட்ஸ் (Threads) தெரிவித்துள்ளது.

முகநூல், வாட்ஸ்ஆப் போன்று த்ரெட்ஸ் செயலியும் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மெட்டா நிறுவனத்தின் கிளை நிறுவனமாகும். இன்ஸ்டாகிராமின் மேம்படுத்தப்பட்ட வடிவமாகவும், எக்ஸ் தளத்தின் பிரதிபலிப்பாகவும் த்ரெட்ஸ் உருவாக்கப்பட்டது.

உலகம் முழுவதும் 500 மில்லியன் (50 கோடி) பயனர்கள் த்ரெட்ஸ் செயலிக்கு உள்ளனர். இந்தியாவிலும் அதிக எண்ணிக்கையிலானோர் த்ரெட்ஸ் செயலியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். பயனர்களின் வசதிக்கேற்ப அவ்வபோது புதிய அம்சங்களை த்ரெட்ஸ் செயலி அறிமுகம் செய்யும்.

அந்தவகையில் தற்போது மெசேஜ் அனுப்பப்படும் நேரடி தகவல் பரிமாற்றப் பகுதியில் (DM) மெட்டா ஏஐ அம்சத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன்மூலம் மெசேஜ் செய்துகொண்டிருக்கும்போதே மெட்டா ஏஐ பயன்படுத்தி கூடுதல் தரவுகளை பயனர்கள் பெறலாம். பெற்ற தகவல்களை சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

இதற்காக த்ரெட்ஸ் செயலியில் இருந்து வெளியேற வேண்டிய அவசியமில்லை. த்ரெட்ஸ் செயலிக்குள்ளாக இருந்தே இதனை இயக்கலாம் என்பதே இதன் சிறப்பம்சம்.

த்ரெட்ஸ் செயலி பயனர்களை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் பொருட்டு இந்த அம்சத்தை அந்நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Meta rolling out Meta AI chatbot within Threads DMs giving users

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