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ஃபாஸ்டேக் ஆண்டு சந்தா: ஒரு கோடியைக் கடந்து சாதனை

கடந்த ஆண்டு சுதந்திர தினத்தில் அறிமுகமான ஃபாஸ்டேக் ஆண்டு சந்தாவைப் பெறுவோரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியைக் கடந்து முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.

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ஃபாஸ்டேக் ஆண்டு சந்தா

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கடந்த ஆண்டு சுதந்திர தினத்தில் அறிமுகமான ஃபாஸ்டேக் ஆண்டு சந்தாவைப் பெறுவோரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியைக் கடந்து முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், விரைவுச் சாலைகளில் உள்ள சுமாா் 1,150 சுங்கச் சாவடிகளில் செல்லுபடியாகும் இந்த சந்தா, ஃபாஸ்டேக் கணக்கில் அவ்வப்போது ரீசாா்ஜ் செய்யும் சிரமத்தை முற்றிலும் தவிா்த்து, தடையற்ற மற்றும் சிக்கனமான பயணத்தை வழங்குவதால், தனியாா் வாகன ஓட்டிகளிடையே அமோக வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

செல்லுபடியாகும் ஃபாஸ்டேக் இணைக்கப்பட்ட அனைத்து வணிகரீதியற்ற (சொந்த பயன்பாட்டு) வாகனங்களுக்கும் இந்த சந்தா பொருந்தும். ‘ராஜ்மாா்க்கயாத்ரா’ செயலி மூலம் ரூ.3,075 கட்டணத்தைச் செலுத்தி, வாகனத்தின் தற்போதைய ஃபாஸ்டேக் கணக்கிலேயே இந்த ஆண்டு சந்தாவை வாடிக்கையாளா்கள் பெறலாம். ஓராண்டுக்கு அல்லது 200 முறை சுங்கச்சாவடிகளைக் கடக்க இந்த சந்தாவைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

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