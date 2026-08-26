அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ஈரானின் பணமதிப்பு 20 லட்சம் ரியால்கள்! என்னென்ன வாங்க முடியும்?
ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ஈரானின் பணமதிப்பு 20 லட்சம் ரியால்களாக வீழ்ச்சி...
ஈரானிய ரியால்கள்... - AFP
அமெரிக்காவின் ஒரு டாலருக்கு நிகரான ஈரானின் பணமதிப்பு 20 லட்சம் ரியால்களாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரான் மீதான அமெரிக்காவின் போருக்குப் பதிலடியாக, வளைகுடா நாடுகளின் முக்கிய கட்டமைப்புகளைத் தாக்கியும், சர்வதேச எரிபொருள் விநியோகப் பாதையான ஹோர்முஸ் நீரிணையை முடக்கியும் ஈரானிய படைகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.
இதையடுத்து, ஏற்கெனவே பொருளாதார வீழ்ச்சியில் சிக்கியுள்ள ஈரானின் மீது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்துள்ளார். இதனால், 92 கோடி மக்கள் வாழும் ஈரானில் அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், சர்வதேச சந்தையில் தொடர் வீழ்ச்சியாக அமெரிக்காவின் ஒரு டாலருக்கு நிகரான ஈரானின் பணமதிப்பு 20,21,950 ரியால்களாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
20 லட்சம் என்பது எண்ணிக்கையில் அதிகமாகத் தெரிந்தாலும், மதிப்பிழப்பால் அதைக் கொண்டு ஈரானில் அத்தியாவசிய பொருள்களைக் கூட வாங்க முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது.
ஈரானில் போருக்கு முன்பு 20 லட்சம் ரியால்கள் மூலம், 4 கிலோ தக்காளி, அரை கிலோ கோழி இறைச்சி (சிக்கன்) மற்றும் 1 லிட்டருக்கும் குறைவான சமையல் எண்ணெய் ஆகியவற்றை வாங்க முடியும் எனக் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், போருக்குப் பிந்தைய காலத்தில், இன்று தக்காளி விலை 81 சதவிகிதமும், கோழி இறைச்சி 74 சதவிகிதமும், சமையல் எண்ணெய்யின் விலை 177 சதவிகிதமும் அதிகரித்துள்ளதால், 20 லட்சம் ரியால்களாலும் ஈரானின் சாமானிய குடும்பங்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது.
Summary
It has been reported that the value of Iran's currency has fallen to 2 million rials against the US dollar.
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