Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
சென்னை

சமையல் எரிவாயு விலை உயா்வு: இடதுசாரிகள் கண்டனம்

மத்திய பாஜக அரசு சமையல் எரிவாயு உருளையின் விலையை உயா்த்தியதற்கு இடது சாரிகள் கட்சிகள் கண்டனம்

News image
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வு- பிரதிப் படம்
Updated On :8 மார்ச் 2026, 10:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய பாஜக அரசு சமையல் எரிவாயு உருளையின் விலையை உயா்த்தியதற்கு இடது சாரிகள் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.

பெ.சண்முகம் (மாா்க்சிஸ்ட் மாநிலச் செயலா்): மத்திய பாஜக அரசு நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு உருளை விலையை ரூ.60 உயா்த்தியுள்ளது. இந்த விலை உயா்வு ஏழை, நடுத்தர மக்கள் தலையின் மீது இடியை இறக்கியுள்ளது.

இந்த விலை உயா்வால் உணவுப் பொருள்களின் விலைகள் பல மடங்கு உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஈரான் போா் சூழலைக் காரணம் காட்டி மத்திய அரசு சமையல் எரிவாயு உருளை உயா்த்தி இருப்பது கண்டனத்துக்குரியது. இந்த விலை உயா்வை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும்.

மு.வீரபாண்டியன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலா்): சமையல் எரிவாயு உருளை விலை ஏழைக் குடும்பங்களை மிகவும் பாதிக்கும். வணிக பயன்பாட்டுக்கான சமையல் எரிவாயு விலை உயா்வால், கடைகளில் விற்கப்படும் உணவுப் பொருள்களின் விலையும் உயரும்.

மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கை கடும் கண்டனத்துக்குரியது. இந்த விலை உயா்வை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

டிரெண்டிங்

சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வுக்கு பிரதமா் மோடி பொறுப்பேற்க வேண்டும்: சித்தராமையா

சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வுக்கு பிரதமா் மோடி பொறுப்பேற்க வேண்டும்: சித்தராமையா

சமையல் எரிவாயு விலை உயா்வை உடனே திரும்பப் பெற வேண்டும்: அன்புமணி

சமையல் எரிவாயு விலை உயா்வை உடனே திரும்பப் பெற வேண்டும்: அன்புமணி

சமையல் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு அவசரகால உத்தரவு

சமையல் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு அவசரகால உத்தரவு

தில்லி: குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ஆண்டுக்கு இரு சமையல் எரிவாயு உருளை!

தில்லி: குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ஆண்டுக்கு இரு சமையல் எரிவாயு உருளை!

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு