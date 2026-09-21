The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தவெக நட்சத்திரப் பேச்சாளர் பட்டியலிலிருந்து கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்! பௌர்ணமி கிரிவலம்: விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலைக்கு செப். 26-இல் சிறப்பு ரயில்!முதல்வருக்குத் தெரியாமல் அரசாணையா?தவெக அரசுக்கு பெ. சண்முகம் சரமாரிக் கேள்விமதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்! தவெக வேட்பாளர்கள் விரட்டியடிக்கப்படுகிறார்களா?காலை உணவு திட்ட விரிவாக்கம்! திருவான்மியூரில் நாளை முதல்வர் விஜய் தொடக்கிவைக்கிறார்!பொது வாழ்வில் வந்துவிட்டால் சுய மரியாதையை இழக்க வேண்டுமா? ஸ்மிருதி இராணி கேள்விமகள் புத்தாக்க நிறுவனத்துக்கு நிதி கொடுக்காதது ஏன்? மெலின்டா கேட்ஸ் விளக்கம்தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரேநாளில் 228 பேருக்கு டெங்கு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்திய வீரர் ஹிமான்சு தில்லான் வெள்ளி வென்றார்ஆசிய விளையாட்டு: 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற ஆடவர் அணி!கனடாவில் விமானப் பயிற்சியின்போது 2 இந்திய மாணவர்கள் பலி! முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதல்வர் விஜய் லண்டன் சென்றதை கிண்டல் செய்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல: மரிய வில்சன்கேரளத்தில் கனமழை! - 6 பேர் பலி; இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை!

தென்னிந்திய குத்துச்சண்டை: அரக்கோணம் மாணவருக்கு தங்கம்

தென்னிந்திய குத்துச்சண்டை போட்டியில் அரக்கோணம் ஸ்ரீகிருஷ்ணா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷ் 85 -90 கிலோ எடைப்பிரிவில் தங்கம் பெற்று சாதனை புரிந்தாா்.

மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷை பாராட்டி பரிசளித்த ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்விக்குழுமத் தலைவா் டி.ஆா்.சுப்பிரமணியம். கல்விக்குழும செயலாளா் டி.எஸ்.ரவிக்குமாா் உள்ளிட்டோா்.

Published On :

தென்னிந்திய குத்துச்சண்டை போட்டியில் அரக்கோணம் ஸ்ரீகிருஷ்ணா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷ் 85 -90 கிலோ எடைப்பிரிவில் தங்கம் பெற்று சாதனை புரிந்தாா்.

தென்னிந்திய அளவிலான குத்துச்சண்டை சாம்பியன் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாதில் நடைபெற்றது. இதில் அரக்கோணம் ஸ்ரீகிருஷ்ணா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி முதலாமாண்டு மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷ் பங்கேற்று 85 - 90 கிலோ எடைப்பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றாா். தங்கப்பதக்கம் பெற்ற மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷ்க்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்விக்குழுமத்தின் தலைவா் டி.ஆா்.சுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்து மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷை பாராட்டி கௌரவித்து பரிசுகளை வழங்கினாா். மாணவ மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாநில குத்துச்சண்டை போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம்: மாணவருக்கு ஆட்சியா் பாராட்டு

மாநில குத்துச்சண்டை போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம்: மாணவருக்கு ஆட்சியா் பாராட்டு

குத்துச்சண்டை போட்டியில் இலுப்பூா் மாணவா் 3-ஆவது இடம்

குத்துச்சண்டை போட்டியில் இலுப்பூா் மாணவா் 3-ஆவது இடம்

குத்துச்சண்டை, டேக்வாண்டோ போட்டிகள்: பழைய குற்றாலம் ஹில்டன் பள்ளி சிறப்பிடம்

குத்துச்சண்டை, டேக்வாண்டோ போட்டிகள்: பழைய குற்றாலம் ஹில்டன் பள்ளி சிறப்பிடம்

குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்கம் வென்ற பிரியா காங்கஸ் - புகைப்படங்கள்

குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்கம் வென்ற பிரியா காங்கஸ் - புகைப்படங்கள்

விடியோக்கள்

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்