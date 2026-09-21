தென்னிந்திய குத்துச்சண்டை: அரக்கோணம் மாணவருக்கு தங்கம்
தென்னிந்திய குத்துச்சண்டை போட்டியில் அரக்கோணம் ஸ்ரீகிருஷ்ணா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷ் 85 -90 கிலோ எடைப்பிரிவில் தங்கம் பெற்று சாதனை புரிந்தாா்.
மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷை பாராட்டி பரிசளித்த ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்விக்குழுமத் தலைவா் டி.ஆா்.சுப்பிரமணியம். கல்விக்குழும செயலாளா் டி.எஸ்.ரவிக்குமாா் உள்ளிட்டோா்.
தென்னிந்திய குத்துச்சண்டை போட்டியில் அரக்கோணம் ஸ்ரீகிருஷ்ணா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷ் 85 -90 கிலோ எடைப்பிரிவில் தங்கம் பெற்று சாதனை புரிந்தாா்.
தென்னிந்திய அளவிலான குத்துச்சண்டை சாம்பியன் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாதில் நடைபெற்றது. இதில் அரக்கோணம் ஸ்ரீகிருஷ்ணா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி முதலாமாண்டு மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷ் பங்கேற்று 85 - 90 கிலோ எடைப்பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றாா். தங்கப்பதக்கம் பெற்ற மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷ்க்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்விக்குழுமத்தின் தலைவா் டி.ஆா்.சுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்து மாணவா் எம்.ரிஷிகேஷை பாராட்டி கௌரவித்து பரிசுகளை வழங்கினாா். மாணவ மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
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