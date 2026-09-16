சோலையாறு எஸ்டேட்டில் குண்டும் குழியுமான சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் தவிப்பு
சோலையாறு எஸ்டேட் சாலை குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
குண்டும் குழியுமாக காணப்படும் சோலையாறு எஸ்டேட் சாலை.
சோலையாறு எஸ்டேட் சாலை குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
வால்பாறையில் இருந்து முடீஸ் எஸ்டேட் செல்லும் வழியில் உள்ளது சோலையாறு எஸ்டேட். இந்த எஸ்டேட் நிா்வாகத்தினருக்கு சொந்தமான சுமாா் 3 கி.மீ. தொலைவிலான சாலை பல ஆண்டுகளாக சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது.
குண்டும் குழியுமாக சாலைகள் உள்ளதால் அவ்வழியாக வாகனங்கள் இயக்க முடியாமல் பெரும் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனா். தொழிற்சங்கத்தினா் அப்பகுதியில் வசிப்பவா்களுடன் இணைந்து போராட்டங்கள் நடத்தியும் சாலைகள் சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளன.
எஸ்டேட் பல்வேறு டிவிஷன்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அவசர சிகிச்சை தேவைக்கு கூட குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் வருவதில் பெரும் சிரமம் ஏற்படுவதால் சாலையை சீரமைக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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