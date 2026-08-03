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எண் ஜோதிடம்

ஆகஸ்ட் மாத எண்கணித பலன்கள் - 6

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த மாதம்..

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Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 6:43 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு

திறமையையே மூலதமான வைத்து வாழ்வில் முன்னேறும் ஆறாம் எண் அன்பர்களே இந்த மாதம் வாக்கு வன்மையால் எதையும் சாதகமாக செய்து முடிப்பீர்கள். திறமை அதிகரிக்கும். திட்டமிட்டபடி செயலாற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

தொழில் வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் சாதுரியமான பேச்சினால் எதிலும் லாபம் காண்பார்கள். வர்த்தக திறமை அதிகரிக்கும். பணவரத்தும் திருப்திகரமாக இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் திறமையால் முன்னேற்றமடைவார்கள். இழுபறியாக இருந்த வேலையை துணிச்சலாக செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.

குடும்ப பிரச்சனைகளில் சாதகமான முடிவே உண்டாகும். பெண்களுக்கு துணிச்சலாக எதிலும் ஈடுபட்டு வெற்றி காண்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு வாகனங்களில் செல்லும்போதும் பயணங்களின் போதும் கவனம் தேவை.

அரசியல்துறையினருக்கு பணம் சார்ந்த விஷயங்களில் அதிக கவனம் அவசியம். மாணவர்களுக்கு திறமையால் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

பரிகாரம்: நவக்கிரகத்தில் சுக்கிரனை வணங்க குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு உண்டாகும். பண கஷ்டம் குறையும்.

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