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நடிகர்கள் கவின், நயன்தாராவின் ஹாய் வெளியீட்டில் மாற்றம்?

ஹாய் திரைப்பட வெளியீட்டில் மாற்றம் ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது..

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Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 4:18 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் கவின், நயன்தாரா நடிப்பில் உருவான ஹாய் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியில் மாற்றம் ஏற்படவுள்ளதாம்.

அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் கவின் மற்றும் நயன்தாரா இணைந்து நடித்துள்ள காதல் திரைப்படாம் ஹாய். இதனை, ‘7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ்’ மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் ‘ரௌடி பிக்சர்ஸ்’ ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.

இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்டின் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் மூன்று பாடல்கள் சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றது.

தொடர்ந்து, இப்படம் ஆக. 14 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கபட்டது. இந்த நிலையில், இப்படம் தள்ளிச்செல்ல உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

காரணம், அன்றைய நாளில் நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படமும் நடிகர் விஷாலின் மகுடம் திரைப்படமும் வெளியாகவுள்ளது. இதன் காரணமாக, திரையரங்கங்கள் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படலாம் என்பதால் ஹாய் தயாரிப்பு நிறுவனம் இம்முடிவை எடுத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.

The release date of the movie Hi, starring Kavin and Nayanthara, is reportedly set to change.

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