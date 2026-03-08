நடிகர் பரத்தின் காளிதாஸ் - 2 வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் பரத் நடித்துள்ள காளிதாஸ் 2 படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஷங்கர் இயக்கத்தில் பாய்ஸ் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவர் நடிகர் பரத். பின்னர் காதல், வெயில், பழனி, எம்டன் மகன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து கவனம் பெற்றார்.
இதனிடையே கடந்த 2019இல் காளிதாஸ் என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். ஸ்ரீ செந்தில் இயக்கிய இந்தப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினைப் பெற்றது. தற்போது இதன் இரண்டாம் பாகத்தில் நடிகர் பரத் நடித்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தினை ஸ்கை பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறது. சாம் சிஎஸ் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தில் அஜய் கார்த்தி, பிரகாஷ் ராஜ், பவானி ஸ்ரீ, அபர்ணதி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பூவே உனக்காக சங்கீதா, இப்படத்தின் மூலம் திரும்பவும் நடிக்கிறார்.
இந்த நிலையில், காளிதாஸ் - 2 படம் வரும் ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
summary
The release date of Kalidas 2, starring actor Bharath, has been announced.
