The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஒரே ஒரு வங்கிக் கணக்கு வைத்திருக்கிறீர்களா? இந்தத் தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!மைக்ரோசாஃப்ட் சேவைகள் மீண்டன! இணையவழி தாக்குதல்கள் ஏதும் இல்லை!மேக்கேதாட்டு: யார் வேண்டுமானாலும் கண்டனம் தெரிவிக்கட்டும், கவலையில்லை! டி.கே. சிவகுமார் பதில்உருவாகிறது அக்வான் புயல்! வட தமிழகத்தில் கரையைக் கடக்க வாய்ப்பு!சுகாதாரத் தரவுகள் நிறுத்தம்! உண்மையை மறைப்பது ஒருபோதும் தீர்வாகாது - தமிழச்சி கருத்துதமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்வெற்றி வானில் உலாவரச் செய்வோம்: குழந்தைகள் நாளில் முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!தமிழக அரசின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.22 கோடி மோசடி: 7 பேர் கைது! திரைப்பட பாணியில் ஒரு சம்பவம்விரைவு ரயில்களின் இருக்கை நீல நிறத்தில் இருக்க இத்தனை காரணங்களா?அமெரிக்கா முழுவதும் விமான சேவைகள் பாதிப்பு! பயணிகள் அவதி

இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடத் தேர்வான தமிழ்ப் படம் ‘அறிவு'!

இந்தியன் பனோரமா பிரிவில் திரையிட தேர்வாகியுள்ள ‘அறிவு’ என்ற தமிழ்ப் படத்தின் சாதனை குறித்து...

Arivu film poster

அறிவு படத்தின் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ் / விஜய்குமார்

Updated On :

கோவாவில் நடைபெறும் 57-ஆவது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிட தமிழ்ப் படமான அறிவு’ தேர்வாகியுள்ளது. உலக அரங்கில் தமிழ் சினிமாவுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் திரைப்படமாக அமைந்துள்ளது.

மூவிட்ரோன் புரடக்‌ஷன் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘அறிவு’ திரைப்படத்தில் உறியடி விஜய் குமார் நாயகனாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படம் இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இந்தியன் பனோரமா ‘நியூ ஹாரிஜன்ஸ்’ பிரிவில் திரையிடத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சாய்வினோத் ஜெயக்குமார் தயாரிப்பில், ‘கழுகு’ திரைப்படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் சத்யசிவா இயக்கத்தில் இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தில், ‘உறியடி’ விஜய்குமார் மற்றும் கயல் ஆனந்தி ஆகியோர் முதன்மைக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இதில் ஐ.எம். விஜயன், சிங்கம்புலி, தீபா சங்கர் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

பெண் உரிமைகள் மற்றும் சமூகத்தில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை மையமாகக் கொண்டு, வலுவான சமூகச் செய்தியுடன் இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக அக்கறையுடன் கூடிய கருத்துகளை விறுவிறுப்பான சினிமா மொழியில் சொல்லும் படைப்பாக ‘அறிவு’ உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்துக்கான ஒளிப்பதிவை தில் ராஜு செய்துள்ளார். டி. இமான் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் திரையில் வெளியாவதற்கு முன்பே இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடத் தேர்வாகியுள்ளது.

சர்வதேச அளவில் கிடைத்துள்ள முக்கியமான அங்கீகாரமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், பல்வேறு சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களுக்கும் இப்படத்தை அனுப்ப படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தப் படம் வரும் டிசம்பர் 11-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

Summary

Vijaykumar Tamil film 'Arivu' selected for screening at the International Film Festival of India!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இந்தியன் பனோரமா பிரிவில் திரையிட தேர்வாகியுள்ள துரந்தர், சர்வம் மாயா!

இந்தியன் பனோரமா பிரிவில் திரையிட தேர்வாகியுள்ள துரந்தர், சர்வம் மாயா!

ராமாயணா வெளியீட்டால் பைர் படத்தின் 75% காட்சிகள் ரத்து..! பாலிவுட் இயக்குநர் குற்றச்சாட்டு!

ராமாயணா வெளியீட்டால் பைர் படத்தின் 75% காட்சிகள் ரத்து..! பாலிவுட் இயக்குநர் குற்றச்சாட்டு!

தனுஷ் மகன் எப்போது நடிப்பார்? சுவாரஸ்யமாகப் பேசிய மம்மூட்டி!

தனுஷ் மகன் எப்போது நடிப்பார்? சுவாரஸ்யமாகப் பேசிய மம்மூட்டி!

மைசூரில் ரூ.729 கோடியில் திரைப்பட நகரம்! கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!

மைசூரில் ரூ.729 கோடியில் திரைப்பட நகரம்! கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER