ஓடிடியில் இருமுடி கட்டு திரைப்படம் எப்போது?
இருமுடி கட்டு படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
இருமுடி கட்டு படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்
நடிகர் ரவி தேஜாவின் இருமுடி கட்டு படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
ஷிவ நிர்வாணா இயக்கத்தில் ரவி தேஜா, பிரியா பவானி ஷங்கர், பேபி நக்ஷத்திரா முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் இருமுடி (தமிழில் இருமுடி கட்டு) திரைப்படம் கடந்த ஆக.21ஆம் தேதி வெளியானது.
ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற வில்லாதி வில்லனே என்ற சாமி பாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்தது.
வன்முறை வாழ்க்கை வாழ்ந்து குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையான நாயகன் மகளின் விருப்பத்தின் பேரில் ஐயப்பனுக்கு மாலை போடுவதும், அதனால் அவரது வாழ்வில் ஏற்படும் நல்ல மாற்றங்களுமாக இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மைத்ரி நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படம், உலகளவில் ரூ. 150 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இருமுடி கட்டு திரைப்படம் வரும் செப். 18 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
Summary
Information regarding the OTT release of actor Ravi Teja film Irumudi Kattu has come to light.
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