ஜிவி பிரகாஷுக்கு ஆர்எக்ஸ் 100 வண்டியைப் பரிசளித்த இம்மோர்டல் தயாரிப்பாளர்!
ஜிவி பிரகாஷுக்கு ஆர்எக்ஸ் 100 பரிசளிப்பு...
ஜிவி பிரகாஷ்
இம்மோர்டல் திரைப்படத்தின் வெற்றிக்காக ஜிவி பிரகாஷுக்கு படத்தின் தயாரிப்பாளர் இருசக்கர வாகனத்தைப் பரிசளித்துள்ளார்.
அறிமுக இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் கதாநாயகனாக நடித்த திரைப்படமான இம்மோர்டல் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது.
ஹாரர் திரைப்படமான இதில் கயாடு லோஹர் நாயகியாக நடித்திருந்தார். ஒரே வீட்டில் நடக்கும் ஹாரர் த்ரில்லர் பாணியிலான கதையம்சம் கொண்ட இப்படத்தின் சில காட்சிகள் கவனம் பெற்றாலும் ஒட்டுமொத்தமாக கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்தன.
ஆனால், ஆச்சரியப்படும் வகையில் வசூல் ரீதியாக இப்படம் ரூ. 8 கோடி வரை வசூலித்து வெற்றிப்படமானதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த வெற்றியால் படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷுக்கு புது ஆர்எஸ் 100 ரக யமஹா இருசக்கர வாகனத்தைப் பரிசாக வழங்கியுள்ளார். இதன் விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கவனம் பெற்று வருகிறது.
The film's producer has gifted a two-wheeler to GV Prakash for the success of the movie 'Immortal'.
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