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மாதம் ரூ.60,000 சம்பளத்தில் சென்னை ஐஐடி-ல் வேலை: பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு வாய்ப்பு!

சென்னை ஐஐடி-இல் புராஜெக்ட் பொறியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து...

Applications are invited for the temporary post of Project Engineer

சென்னை ஐஐடி - கோப்புப் படம்

Updated On :

சென்னையில் உள்ள சென்னை ஐஐடி-இல் புராஜெக்ட் பொறியாளர் பணிக்கு பொறியியல் பட்டதாரிகளிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: ICSR/PR/Advt. 226/2026

பணி: Project Engineer

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.60,000 - ரூ.70,000

தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்டெரிக்கல் பிரிவில் 75% மதிப்பெண்களுடன் பிஇ., பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

தேர்வு குறித்த விவரம் தகுதியானவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும். நேர்முகத் தேர்விற்கு வரும்போது தேவையான அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களையும் கொண்டு வரவேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.icandsr.iitm.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட் டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் ஆன்லைன் முறையில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 21.11.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Applications are invited for the temporary post of Project Engineer, in the Department of Engineering Design, IIT Madras.

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