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சினிமா

செய்தியாளர்களின் சந்திப்பில் பட்வாரா 1947 படக்குழுவினர் - புகைப்படங்கள்

செய்தியாளர்களின் சந்திப்பில் பட்வாரா 1947 படக்குழுவினர் - புகைப்படங்கள்

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தங்களுடைய வரவிருக்கும் திரைப்படமான 'பட்வாரா 1947' - ஐ விளம்பரப்படுத்தும் வகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து உரையாடும் பாலிவுட்டின் மூத்த நடிகர்களான பிரீத்தி ஜிந்தா மற்றும் சன்னி தியோல் ஆகியோர். - ANI

Updated On :39 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தங்களுடைய வரவிருக்கும் திரைப்படமான 'பட்வாரா 1947 '- ஐ விளம்பரப்படுத்த ஊடகங்களைச் சந்தித்து பேட்டி அளித்த பாலிவுட் நடிகர்கள்.

தங்களுடைய வரவிருக்கும் திரைப்படமான 'பட்வாரா 1947 '- ஐ விளம்பரப்படுத்த ஊடகங்களைச் சந்தித்து பேட்டி அளித்த பாலிவுட் நடிகர்கள். - ANI

பட்வாரா 1947 திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பாலிவுட் நடிகர்களான சன்னி தியோல், பிரீத்தி ஜிந்தா மற்றும் கரண் தியோல் ஆகியோர்.

பட்வாரா 1947 திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பாலிவுட் நடிகர்களான சன்னி தியோல், பிரீத்தி ஜிந்தா மற்றும் கரண் தியோல் ஆகியோர்.

பாலிவுட் நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா.

பாலிவுட் நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா.

பாலிவுட் நடிகர் சன்னி தியோல் மற்றும் அவரது மகன் கரண் தியோல்.

பாலிவுட் நடிகர் சன்னி தியோல் மற்றும் அவரது மகன் கரண் தியோல். - ANI

படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பாலிவுட் நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா.

படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பாலிவுட் நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா. - ANI

பாலிவுட் நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா.

பாலிவுட் நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா.

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