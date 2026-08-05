செய்தியாளர்களின் சந்திப்பில் பட்வாரா 1947 படக்குழுவினர் - புகைப்படங்கள்

தங்களுடைய வரவிருக்கும் திரைப்படமான 'பட்வாரா 1947 '- ஐ விளம்பரப்படுத்த ஊடகங்களைச் சந்தித்து பேட்டி அளித்த பாலிவுட் நடிகர்கள். - ANI
பட்வாரா 1947 திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பாலிவுட் நடிகர்களான சன்னி தியோல், பிரீத்தி ஜிந்தா மற்றும் கரண் தியோல் ஆகியோர்.
பாலிவுட் நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா.
பாலிவுட் நடிகர் சன்னி தியோல் மற்றும் அவரது மகன் கரண் தியோல். - ANI
படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பாலிவுட் நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா. - ANI
பாலிவுட் நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா.
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