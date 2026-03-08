Dinamani
புதுதில்லி

மிரட்டி பணம் பறித்த வழக்கு: பிஷ்னோய் உள்ளிட்ட மூவரை விடுவித்த தில்லி நீதிமன்றம்

ரூ. 1 கோடி மிரட்டி பணம் பறித்ததாகக் கூறப்படும் வழக்கில் குண்டா் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் மற்றும் இரண்டு பேரை தில்லி நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது.

News image
தில்லி உயர் நீதிமன்றம்- கோப்புப் படம்
Updated On :8 மார்ச் 2026, 7:15 pm

ரூ. 1 கோடி மிரட்டி பணம் பறித்ததாகக் கூறப்படும் வழக்கில் குண்டா் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் மற்றும் இரண்டு பேரை தில்லி நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது, குற்றங்களின் அத்தியாவசிய கூறுகளை நிறுவ போதுமான ஆதாரங்களை ஆவணப்படுத்த அரசு தரப்பு தவறிவிட்டது என்று கூறியுள்ளது.

ராமன் தீப் சிங் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் (ஐபிசி) பிரிவு 387 இன் கீழ் சன்லைட் காலனி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஹரேன் சரப்தடியா, லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் மற்றும் ஆஷிஷ் ஷா்மா ஆகியோரை தலைமை நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் நுபுா் குப்தா விடுவித்தாா்.

விசாரணையின் பின்னா், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் மீது ஐபிசி பிரிவு 386 (ஒரு நபரை மரண பயத்தில் அல்லது தங்களுக்கு அல்லது மற்றொரு நபருக்கு கடுமையான காயத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் மிரட்டி பணம் பறித்தல்) மற்றும் ஐபிசி பிரிவு 387 உடன் 120 பி (குற்றவியல் சதி) ஆகியவற்றின் கீழ் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

எவ்வாறாயினும், ஐபிசி பிரிவு 386 இன் கீழ் மிரட்டி பணம் பறிக்கும் குற்றத்திற்கு மரணம் அல்லது கடுமையான காயம் ஏற்படும் என்ற அச்சத்தால் தூண்டப்பட்ட சொத்துக்களை உண்மையில் வழங்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது, இது வழக்கில் இல்லை. ‘புகாா்தாரா் அச்சுறுத்தலின் கீழ் எந்தவொரு சொத்தையும் வழங்கியதாக குற்றம் சாட்டவில்லை அல்லது முழு குற்றப்பத்திரிகையிலும் குற்றம் சாட்டப்படவில்லை‘ என்று நீதிமன்றம் பிப்ரவரி 20 தேதியிட்ட தனது உத்தரவில் கூறியது.

ஐபிசியின் பிரிவு 387 இன் கீழ் குற்றத்திற்கு கூட, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் புகாா்தாரரை மரணம் அல்லது கடுமையான காயத்திற்கு பயமுறுத்தியிருப்பதைக் குறிக்கும் எந்தவொரு ‘வெளிப்படையான செயலையும்‘ அரசு தரப்பு காட்டத் தவறிவிட்டது. ரூ1 கோடி கேட்டு அறியப்படாத எண்ணிலிருந்து தனக்கு அழைப்புகள் வந்ததாக புகாா்தாரா் குற்றம் சாட்டியுள்ளாா். புகாரை ஆராய்ந்தபோது, உடல் செயல்பாடு குறித்து எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று கூறலாம், மாறாக அவா் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை செலுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டாா் ‘என்று நீதிமன்றம் கூறியது.

புலனாய்வாளா்கள் அழைப்பு பதிவுகளை சேகரிக்கவில்லை அல்லது பிற பொருள் ஆதாரங்களை சேகரிக்கவில்லை என்றும், இந்த வழக்கு முதன்மையாக இணை குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபா்களின் அறிக்கைகளை நம்பியுள்ளது என்றும் நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினாா். ‘புகாா்அறிக்கையைத் தவிர, குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபா்கள் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றத்தை நிரூபிக்க எந்த ஆதாரமும் இல்லை‘ என்று நீதிமன்றம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களை விடுவிக்க உத்தரவிட்டது.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் தலா ஒரு ஜாமீன் பத்திரத்துடன் ரூ.20,000 ஜாமீன் பத்திரங்களை வழங்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. மாா்ச் 6 ஆம் தேதி ஜாமீன் பத்திரங்களை வழங்கிய பின்னா், மூவரும் விடுவிக்கப்பட்டனா்.

