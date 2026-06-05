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தமிழ்நாடு

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 5 - நேரலை!

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இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 5 - நேரலை!

கே. அண்ணாமலை - கோப்புப் படம்

தினமணி செய்திச் சேவை
Updated On :5 ஜூன் 2026, 11:34 am IST
6:04 am, 5 ஜூன் 2026

முழு வரி விலக்கு

அரசுப் பத்திரங்களில் வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கு முழு வரி விலக்கு அளிப்பதாக மத்திய அரசு வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்துள்ளது.

அரசுப் பத்திரங்களில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு முழு வரி விலக்கு! மத்திய அரசு

அரசுப் பத்திரங்களில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு முழு வரி விலக்கு! மத்திய அரசு

6:02 am, 5 ஜூன் 2026

தவெக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்டா? பிரவீண் சக்ரவர்த்திக்கு பெ. சண்முகம் கண்டனம்!

தவெக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியையும் (சிபிஐ(எம்)) சேர்த்து குறிப்பிட்டது தவறானது என்று பிரவீண் சக்ரவர்த்தி வெளியிட்ட பதிவுக்கு, சிபிஐ(எம்) கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் வெள்ளிக்கிழமை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

5:18 am, 5 ஜூன் 2026

பாஜகவில் இருந்து விலகினார் அண்ணாமலை! அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!

பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருந்து அக்கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் கே. அண்ணாமலை விலகியதாக கட்சித் தலைமை அறிவித்துள்ளது.

பாஜகவில் இருந்து விலகினார் அண்ணாமலை! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

பாஜகவில் இருந்து விலகினார் அண்ணாமலை! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

5:19 am, 5 ஜூன் 2026

தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ரூ.175 கோடி வசூலித்த கருப்பு..!

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ரூ.175 கோடி வசூலித்து அசத்தியுள்ளது. இதனைக் கொண்டாடும் விதமாக காட் மோட் என்ற பாடலின் விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ரூ.175 கோடி வசூலித்த கருப்பு..! காட் மோட் பாடல் விடியோ வெளியீடு!

தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ரூ.175 கோடி வசூலித்த கருப்பு..! காட் மோட் பாடல் விடியோ வெளியீடு!

5:17 am, 5 ஜூன் 2026

என்டிஏ நடத்திய தேர்வுகளில் முறைகேடுகள்: வெள்ளை அறிக்கை கோரி பிரதமருக்கு காங்கிரஸ் கடிதம்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக, தேசிய தேர்வு முகமை நடத்திய தேர்வுகளில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுமாறு பிரதமருக்கு காங்கிரஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

என்டிஏ நடத்திய தேர்வுகளில் முறைகேடுகள்: வெள்ளை அறிக்கை கோரி பிரதமருக்கு காங்கிரஸ் கடிதம்

என்டிஏ நடத்திய தேர்வுகளில் முறைகேடுகள்: வெள்ளை அறிக்கை கோரி பிரதமருக்கு காங்கிரஸ் கடிதம்

5:15 am, 5 ஜூன் 2026

முதல்வா் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது!

தமிழ்நாடு முதல்வா் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு அமைந்த பின்னா், முதலாவது அமைச்சரவைக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

முதல்வா் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது!

முதல்வா் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது!

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