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கோயம்புத்தூர்

பிரபல நகைக் கடையில் தங்கக் காசுகள் திருட்டு

கோவை, காந்திபுரத்தில் உள்ள பிரபல நகைக் கடையில் 6 தங்கக் காசுகளை திருடிச் சென்ற 2 நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :17 ஜூன் 2026, 2:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை, காந்திபுரத்தில் உள்ள பிரபல நகைக் கடையில் 6 தங்கக் காசுகளை திருடிச் சென்ற 2 நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

கோவை, காந்திபுரம் கிராஸ்கட் சாலையில் பிரபல நகைக் கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 50-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியா்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனா். தினமும் கடையை மூடும் நேரத்தில் நகை இருப்புகளை ஊழியா்கள் சரிபாா்ப்பது வழக்கம். இதன்படி, திங்கள்கிழமை விற்பனை முடிந்து கடையை மூடுவதற்கு முன் ஊழியா்கள் நகைகளைச் சரிபாா்த்தனா். அப்போது, தலா 10 கிராம் எடையுள்ள 6 தங்கக் காசுகள் மாயமாகியிருந்தன. இதன் மதிப்பு ரூ. 8 லட்சம் ஆகும்.

இது குறித்து ஊழியா்கள், கடை மேலாளா் அப்துல்லாவிடம் தெரிவித்தனா். அவா், கடையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், கடைக்கு நகை வாங்குவதுபோல வந்த 2 நபா்கள், கடையில் இருந்து 6 தங்கக் காசுகளைத் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.

இது குறித்து, அப்துல்லா அளித்த புகாரின் பேரில் காட்டூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான நபா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.

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