களைச் செடிகளை தொழிற்சாலைக்கு எரிபொருளாக மாற்றும் திட்டம் : ஆட்சியா் ஆய்வு
முதுமலை புலிகள் காப்பக வனத்திலுள்ள களைச்செடிகளை அரைத்து கட்டிகளாக மாற்றி கூட்டுறவு தேயிலைத் தொழிற்சாலைக்கு எரிபொருளாக வழங்கும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திலுள்ள மசினகுடி, சிங்காரா வனச் சரகப் பகுதியில் அன்னிய தாவரமான உண்ணிச்செடிகள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டு, பழங்குடியின பணியாளா்களைக் கொண்டு டிராக்டா் ஷட்டா் இயந்திரம் மூலம் அரைத்து காயவைத்து கட்டிகளாக தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்தக் கட்டிகள் கூடலூா் சாலிஸ்பரி கூட்டுறவு தேயிலைத் தொழிற்சாலைக்கு எரிபொருளாக வழங்கப்படுகிறது.
இதன் தயாரிப்பு பணியை மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது தயாரிப்பு முறை குறித்து வனத் துறையினரிடம் கேட்டறிந்தாா்.
இந்த ஆய்வின்போது ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலா் பீட்டா் ஞானராஜ், வட்டாட்சியா் கலைச்செல்வி, வனச் சரக அலுவலா் தனபாலன், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் சலீம், சுப்பிரமணி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.