கேரளாவில் கனமழை - புகைப்படங்கள்

பொதுமக்களைப் படகுகள் மூலம் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும் மீட்புக் குழுவினர்.
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள்.
கனமழையால் பெருக்கெடுத்து ஓடும் மழைநீர், குடியிருப்புகள், சாலைகள் என அனைத்து இடங்களையும் சூழ்ந்தது.
கனமழையால் சாலையில் தொங்கிய மழை நீர்.
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களை முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைத்த மீட்புக் குழுவினர்.
மீட்பு பணியில் தன்னார்வலர்கள்.
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