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செய்திகள்

கேரளாவில் கனமழை - புகைப்படங்கள்

கேரளாவில் கனமழை - புகைப்படங்கள்

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கனமழையால் ஆலப்புழாவில் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களை நிர்வாகம் மற்றும் அவசரக்கால மீட்புக் குழுவினர் மீட்டு, நிவாரண முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 10:05 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொதுமக்களைப் படகுகள் மூலம் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும் மீட்புக் குழுவினர்.

பொதுமக்களைப் படகுகள் மூலம் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும் மீட்புக் குழுவினர்.

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள்.

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள்.

கனமழையால் பெருக்கெடுத்து ஓடும் மழைநீர், குடியிருப்புகள், சாலைகள் என அனைத்து இடங்களையும் சூழ்ந்தது.

கனமழையால் பெருக்கெடுத்து ஓடும் மழைநீர், குடியிருப்புகள், சாலைகள் என அனைத்து இடங்களையும் சூழ்ந்தது.

கனமழையால் சாலையில் தொங்கிய மழை நீர்.

கனமழையால் சாலையில் தொங்கிய மழை நீர்.

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களை முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைத்த மீட்புக் குழுவினர்.

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களை முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைத்த மீட்புக் குழுவினர்.

மீட்பு பணியில் தன்னார்வலர்கள்.

மீட்பு பணியில் தன்னார்வலர்கள்.

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