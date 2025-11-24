நேபாளம், பிகாருக்கு தப்பிச் சென்ற கொள்ளையா் கைது
தில்லி, பிகாா் மற்றும் நேபாளம் முழுவதும் இருப்பிடங்களை மாற்றி கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களாக கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்த்து வந்த ஒரு கொள்ளையரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: அன்வா் அலி என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், கடந்த செப்டம்பா் 3- ஆம் தேதி தா்யாகஞ்ச் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கொள்ளை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தாா். கீதா காலனி மேம்பாலம் அருகே புகாா்தாரா் தாக்கப்பட்டு கொள்ளையடிக்கப்பட்டாா். அங்கு தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் அவரை வனப்பகுதிக்குள் இழுத்துச் சென்று, அவரது தலையில் கற்களை வீசி, அவரது மோட்டாா் சைக்கிள், ரூ.6,000 பணம் மற்றும் பிற உடமைகளுடன் தப்பி ஓடிவிட்டனா்.
முதல்கட்ட விசாரணையின் போது, போலீஸாா் 35 க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களை ஸ்கேன் செய்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் காஷ்மீா் கேட்டை நோக்கிச் செல்வதற்கு முன்பு சாந்திவன் சிவப்பு விளக்கு வழியாகச் சென்ற கொள்ளையடிக்கப்பட்ட மோட்டாா் சைக்கிளின் இயக்கத்தைக் கண்காணித்தனா். இருப்பினும், சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு அவா் செல்லும் பாதையை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
கொள்ளையடிக்கப்பட்ட கைப்பேசியை செப்டம்பா் 4-ஆம் தேதி அழைத்த போது ஒரு திருப்புமுனை ஏற்பட்டது. இது தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு குழுவை முஸ்தஃபாபாத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது. அங்கு அன்வரின் சகோதரா் அவரை அடையாளம் கண்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தனது பணியிடத்தில் ஏற்பட்ட சண்டைக்குப் பிறகு அந்த பகுதியை விட்டு வெளியேறியதாகக் கூறினாா்.
பின்னா், புராரி மற்றும் பிகாரில் உள்ள அவரது சொந்த கிராமத்திற்கு அன்வரின் நகா்வுகளை குழு கண்காணித்தது. அவரைப் பிடிக்க குழுக்கள் அனுப்பப்பட்டன. ஆனால், ஒவ்வொரு முறையும் அன்வா் அடிக்கடி இடம்பெயா்ந்து தப்பித்தாா். கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்க்க அன்வா் கைப்பேசியை அணைத்து வைப்பது, அதிவேக வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் உள்ளூா் வழித்தடங்களை நன்கு அறிந்திருத்தல் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தினாா்.
மேலும் அவா் மதுபானம் வாங்குவதற்காக நேபாளத்திற்கு அடிக்கடி பயணம் செய்ததாகவும், இரவில் திரும்பி வந்ததாகவும் தொழில்நுட்பக் கண்காணிப்பு மூலம் தெரியவந்தது, இதனால், போலீஸ் குழுக்களுக்கு அவரது இயக்கங்களைக் கண்டுபிடிப்பது கடினமாக இருந்தது. நவம்பா் 16- ஆம் தேதி போலீஸ் குழு அவரது பயண முறைகளை கண்காணித்து, இறுதியாக நவம்பா் 20- ஆம் தேதி ஒரு கால்வாய் பாலம் அருகே ஒரு பொறியை அமைத்தது. அன்வா் இரு தரப்பிலிருந்தும் முற்றுகையிடப்பட்டு ஒரு சுருக்கமான துரத்தலுக்குப் பிறகு கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையின் போது, அன்வா் தனது கூட்டாளி சல்மானுடன் சோ்ந்து கொள்ளையடித்ததை ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அவா் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளாா். திருடப்பட்ட மோட்டாா் சைக்கிள் தில்லியில் கைவிடப்பட்டதாகக் கூறினாா். மேலும், விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.