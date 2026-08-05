பட்ஜெட் 2026: புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! நிதித்துறை செயலாளர் விளக்கம்!

2026 தமிழக பட்ஜெட்டில் புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள் குறித்து நிதித்துறை செயலாளர் சித்திக் இன்று (ஆக. 5) விளக்கம் அளித்தார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் சித்திக் பேசியதாவது:
தமிழக வருவாய் கணக்கு பற்றாக்குறை ரூ. 55,775 கோடி என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது
மூலதன செலவுகள் ரூ. 56,985 கோடியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மொத்த பற்றாக்குறை ரூ. 1.22 லட்சம் கோடி என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பல புதிய திட்டங்களை இந்த அரசு தொடங்கியுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி இம்முறை பட்ஜெட்டில் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரத்துக்காக ரூ. 1,545 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கு ரூ. 6082 கோடியும்,
அண்ணன் சீர் திட்டத்துக்கு ரூ. 812 கோடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் ரூ. 560 கோடி,
வெற்றி வீடு ரூ. 1000 கோடி,
சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை திட்டத்துக்கு ரூ. 313 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊரக சாலைகள் புனரமைப்பு பணிகளுக்காக ரூ. 504 கோடி, ஊரகப் பகுதியில் செயல்படும் தமிழ்நாடு வெற்றி இயக்கத்துக்கு ரூ. 2203 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக சித்திக் குறிப்பிட்டார்.
மேலும் பேசிய அவர், நிதி நிலைமை மிகவும் இக்கட்டான சூழலில் உள்ளது. வரவுகளை அதிகரிக்க பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக அமைச்சர் தனது அறிக்கையில் விரிவாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்கெனவே உயர்ந்துள்ளதால், வரிகளை உயர்த்தும் திட்டம் இல்லை.
கடந்த முறை 10 லட்சம் கோடியாக அரசின் கடன் சுமை இருந்தது. மாநில அரசின் கடன் சுமை கடந்த முறை 3.4% ஆக இருந்தது. இந்த ஆண்டு கடனை அதிகமாக உயர்த்தாததால் 3.17% ஆக குறையும்.
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் எந்தவொரு திட்டங்களும் குறைக்கப்படவில்லை. மதிப்பீட்டில் ஊதியம் அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை சரி செய்துள்ளோம். கல்வித் துறையில் பெரும்பாலும் எந்தவொரு திட்டங்களும் குறைக்கப்படவில்லை.
கடந்த ஆண்டு பள்ளிக் கல்வித் துறையில் ரூ. 42,351 கோடி செலவானது. இடைக்கால பட்ஜெட்டில் ரூ. 48,531 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. ஓராண்டில் 6 ஆயிரம் கோடி அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தவொரு காரணமும் திட்டமும் இல்லாததால், அதனை சரி செய்துள்ளோம் எனக் குறிப்பிட்டார்.
Summary
Budget 2026 Details of funds allocated for new schemes! Finance Secretary's explanation
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