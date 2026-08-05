தங்கம் விலை ஒரே நாளில் ரூ. 2,240 உயர்வு! மாலை நிலவரம்! (ஆக. 5)

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஆக. 5) ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 2,240 உயர்ந்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஆக. 1-ஆம் தேதி கிராம் ரூ. 13,220-க்கும், சவரன் ரூ. 1,05,760-க்கும் விற்பனையானது. ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை.
திங்கள்கிழமை தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 30 உயர்ந்து 13,250-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ரூ.1,06,000-க்கும் விற்பனையானது.
செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ரூ. 13,200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,05,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதனிடையே, இன்று (புதன்கிழமை) தங்கத்தின் விலை காலை நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்து ரூ. 13,360க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1,280 உயர்ந்து ரூ. 1,06,880க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வர்த்தகம் நிறைவடைவதற்கு முன்பாக, தங்கத்தின் விலை இரண்டாவது முறையாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 13,480-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 960 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,07,840-க்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
In Chennai, the price of ornamental gold has risen by rs. 2,240 per sovereign in a single day today (August 5).
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