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வணிகம்

ரூ. 251.5 கோடி இழப்பை பதிவு செய்த ஸ்ரீ ரேணுகா சுகர்ஸ்!

ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ. 251.5 கோடி இழப்பை பதிவு செய்த ஸ்ரீ ரேணுகா சுகர்ஸ்.

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Updated On :44 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுதில்லி: ஸ்ரீ ரேணுகா சுகர்ஸ், ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ. 251.5 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பை பதிவு செய்ததாக அறிவித்தது.

கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் நிகர இழப்பு ரூ. 263.6 கோடியாக இருந்தது.

கடந்த ஆண்டில், இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 2,020.1 கோடியாக இருந்த மொத்த வருவாய், நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ரூ. 2,131.3 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்து.

Summary

Shree Renuka Sugars Ltd reported a consolidated net loss of Rs 251.5 crore.

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