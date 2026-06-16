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புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணியா? முன்னாள் முதல்வா் கே.நாராயணசாமி பதில்

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முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி.

Updated On :16 ஜூன் 2026, 12:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரியில் தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்குமா? என்ற கேள்விக்கு கட்சித் தலைமை தான் முடிவு செய்யும் என்றாா் முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி.

இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியது:

புதுச்சேரியில் அமைச்சா்களுக்கு இலாகா ஒதுக்காததால் நிா்வாகம் ஸ்தம்பித்து உள்ளது. தமிழகத்தில் முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றபோது ஊழலுக்கு இடமில்லை என மக்கள் முன் அறிவித்தாா். அதேபோல வரும் 17-ஆம் தேதி அமைச்சா்கள் பதவியேற்பில் முதல்வா் என். ரங்கசாமியும் ஆட்சியில் ஊழல் நடைபெறாது என பகிரங்கமாக அறிவிப்பாரா ?.

பதவியேற்பு விழாவில் பேசாவிட்டாலும் காந்தி சிலை முன் முதல்வா், அமைச்சா்கள், எம்எல்ஏக்கள் கூடி ஆட்சியில் ஊழல் நடைபெறாது என சபதம் ஏற்கத் தயாரா ?.

விஜய்க்கு நெருக்கமான ரங்கசாமி இதை செய்ய தயாரா ?. இதில் அவருக்கு ஒத்துழைப்பு தர தயாா். தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தலில் தவெகவின் ஆதரவை கேட்பீா்களா? என்று கேட்கிறீா்கள். அதை கட்சித் தலைமை முடிவு செய்யும். காங்கிரஸுடன் தவெக இணைந்து செயல்படுவது தமிழகத்தில்தான். கட்சித் தலைவா்தான் இதில் முடிவு எடுப்பாா் என்றாா் நாராயணசாமி.

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