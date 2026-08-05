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எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் டிசி! நாயகனாக வெல்வாரா லோகேஷ் கனகராஜ்?

லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்த டிசி திரைப்படம் குறித்து...

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நடிகர்கள் லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கபி

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 4:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிப்பில் உருவான டிசி திரைப்படம் ஆக. 7 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள படம் டிசி. முழு ஆக்‌ஷன் திரைப்படமான கேங்ஸ்டராக தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷும் சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர். மேலும், முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தியும் நடித்துள்ளார்.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு ஆக. 7 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. அனிருத்தின் 15 பாடல்கள் அடங்கிய ஆல்பம் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளதால் வன்முறைக் கதைகளை விரும்பும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.

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லோகேஷ் கனகராஜின் திரைப்படங்களில் ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் பேசப்படும் என்பதால் அவர் நாயகனாக நடித்துள்ள டிசியிலும் அப்படி ஏதாவது இருக்கும் என எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

ராக்கி, சாணிக்காயிதம், கேப்டன் மில்லர் திரைப்படங்களை இயக்கிய அருண் மாதேஸ்வரன் வன்முறைப் படங்களால் அறியப்பட்டவர் என்பதால் ஏ சான்றிதழுடன் 2.23 மணி நேரம் ஓடக்கூடிய டிசி முதல் நாள் வசூலாக சில கோடிகளை ஈட்டலாம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

The film DC, featuring director Lokesh Kanagaraj in an acting role, is set to release in theaters on August 7.

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