வெளிநாடுகளில் ரூ. 90 கோடி வரை வசூலித்த சீன்!
சீன் வெளிநாடுகளில் ஈட்டிய வசூல்...
சீன் திரைப்படம் வெளிநாடுகளில் ஈட்டிய வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கருப்பு மற்றும் விஸ்வநாத் ஆண்ட் சன்ஸ் திரைப்படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து சீனும் ஹாட்ரிக் வெற்றியைக் கொடுத்து சூர்யாவையும் அவரது ரசிகர்களையும் உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.
கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்தாலும் நகைச்சுவை மற்றும் வித்தியாசமான கதைப் பின்னணியால் இப்படம் உலக அளவில் ரூ. 260 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், சீன் திரைப்படம் இந்தியாவைத் தவிர்த்து பிற நாடுகளில் ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை ரூ. 90 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில், அமெரிக்காவில் நல்ல வசூலைப் பெற்றுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
அடுத்ததாக, இயக்குநர் த. செ. ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வருகிறார். இதன் படப்பிடிப்பு ஜப்பானில் சில நாள்கள் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
Information has emerged regarding the box office collections of the film Scene in foreign countries.
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