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ஜந்தர் மந்தரில் சிஜேபி போராட்டம்! - செய்திகள் நேரலை!

இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக ஜந்தர் - மந்தரில் சிஜேபி நடத்தவிருக்கும் போராட்டம் குறித்த செய்திகள் உடனுக்குடன்...

கோப்புப்படம் - ANI

Published On :
8:10 am, 10 அக்டோபர் 2026

சிஜேபி போராட்டம்! பத்திரிகையாளர்கள், இளைஞர்கள், வழக்குரைஞர்கள் கைது!

தேர்தல் நடைமுறைகளில் மற்றம், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி, புது தில்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் சிஜேபி அறிவித்திருக்கும் போராட்டத்தை முன்னிட்டு, ஏராளமான இளைஞர்களும், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் வழக்குரைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

சிஜேபி போராட்டம்! பத்திரிகையாளர்கள், இளைஞர்கள், வழக்குரைஞர்கள் கைது!

சிஜேபி போராட்டம்! பத்திரிகையாளர்கள், இளைஞர்கள், வழக்குரைஞர்கள் கைது!

7:54 am, 10 அக்டோபர் 2026

அவசர நிலையைவிட இது மோசமானது! மோடியும் பதவி விலக வேண்டும்! கேஜரிவால்

அவசர நிலையைவிட இது மோசமானது! மோடியும் பதவி விலக வேண்டும்! கேஜரிவால்

அவசர நிலையைவிட இது மோசமானது! மோடியும் பதவி விலக வேண்டும்! கேஜரிவால்

7:54 am, 10 அக்டோபர் 2026

தில்லியில் போராட்டம் நடத்திய சிபிஎம் மூத்த தலைவர்கள் கைது!

தில்லியில் போராட்டம் நடத்திய சிபிஎம் மூத்த தலைவர்கள் கைது!

தில்லியில் போராட்டம் நடத்திய சிபிஎம் மூத்த தலைவர்கள் கைது!

7:27 am, 10 அக்டோபர் 2026

ஜனநாயகத்தின் குரல்வளையை நெரிக்கும் மத்திய அரசு: சு. வெங்கடேசன் எம்.பி. விமர்சனம்

போராட்டக்காரர்களை கைது செய்ததன்மூலம், ஜனநாயகத்தின் குரல்வளையை மத்திய அரசு நெரிப்பதாக மக்களவை உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் இன்று (அக். 10) தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனநாயகத்தின் குரல்வளையை நெரிக்கும் மத்திய அரசு: சு. வெங்கடேசன் எம்.பி. விமர்சனம்

ஜனநாயகத்தின் குரல்வளையை நெரிக்கும் மத்திய அரசு: சு. வெங்கடேசன் எம்.பி. விமர்சனம்

6:39 am, 10 அக்டோபர் 2026

சிஜேபி போராட்டம்: விமானத்திலேயே கைது செய்யப்பட்ட அபிஜீத் தீப்கே!

ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்துக்காக தில்லி வந்த அபிஜீத் தீப்கேவை விமானத்திலேயே வைத்து காவல்துறை கைது செய்தது குறித்து...

சிஜேபி போராட்டம்: விமானத்திலேயே கைது செய்யப்பட்ட அபிஜீத் தீப்கே!

சிஜேபி போராட்டம்: விமானத்திலேயே கைது செய்யப்பட்ட அபிஜீத் தீப்கே!

6:39 am, 10 அக்டோபர் 2026

ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்: 150 சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் கைது!

தில்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் போராட முயன்ற 150 க்கும் மேற்பட்ட சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் கைது இன்று (அக். 10) கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்: 150 சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் கைது!

ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்: 150 சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் கைது!

6:39 am, 10 அக்டோபர் 2026

புது தில்லியில் ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் குவிப்பு

புது தில்லியில் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று சிஜேபி அறிவித்திருக்கும் நிலையில் ஆயிரக்கணக்கான பாதுகாப்புப் படையினர் தலைநகர் முழுவதும் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சிஜேபி போராட்டம் எதிரொலி! எப்படியிருக்கிறது தலைநகரம்?

சிஜேபி போராட்டம் எதிரொலி! எப்படியிருக்கிறது தலைநகரம்?

6:39 am, 10 அக்டோபர் 2026

இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக ஜந்தர் - மந்தரில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என சிஜேபி அறிவித்துள்ள நிலையில் அது பற்றிய செய்திகள் உடனுக்குடன்...

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