காலிறுதிக்கு முன்னேற உதவிய நெய்மர்: எதிரணியின் சீண்டலுக்கு நடனமாடி பதிலடி!

கோபா டோ பிரேசில் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 இரண்டாம் கட்ட ஆட்டத்தில் நெய்மரின் அசிஸ்ட்டால் அந்த அணி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
இந்தப் போட்டிக்குப் பிறகு ஓய்வறைக்குச் செல்லும் வழியில் எதிரணியினர் கூச்சலிடவே அவர்களைப் பார்த்து கோபமாக கத்திய நெய்மர், நடனமாடியது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த நெய்மர் தனது கடைசி உலகக் கோப்பை போட்டிக்குப் பிறகு தனது சிறுவயது அணியான சன்டோஷ் அணியில் விளையாடி வருகிறார்.
கோபா டோ பிரேசில் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 முதல் கட்ட ஆட்டத்தில் ரெமோ உடன் 0-0 என சமனில் முடிந்தது. இரண்டாம் கட்ட ஆட்டத்தில் 1-0 என த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் 74ஆவது நிமிஷத்தில் நெய்மரின் அசிஸ்ட்டினால் ரோனி கோல் அடித்து வெற்றிக்கு வித்திட்டார்கள். இந்த வெற்றியினால் சன்டோஷ் அணி காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இந்தப் போட்டிக்குப் பிறகு ஓய்வறைக்குச் செல்லும் வழியில் எதிரணியினர் நெய்மரைப் பார்த்து ஆபாச சைகையும் கூச்சலிடவும் நெய்மர் அதற்கு அவர்களைப் பார்த்து கோபமாக கத்தினார். பின்னர், “வெளியேறி விட்டீர்களே, வெளியேறி விட்டீர்களே” என ஜாலியாக நடனமாடியது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ApÃ³s o apito final da partida contra o Remo, Neymar provocou dirigentes e torcedores do time paraense que estava na zona mista do EstÃ¡dio MangueirÃ£o.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026
"Eliminado! Eliminado!"
ð½ï¸ Gols Norte pic.twitter.com/l3dkgeJS40
All game Neymar had been abused by Remo staff, so after Santos won he gave it back. pic.twitter.com/4yZFViIWZh— AllThingsBrazilâ¢ (@SelecaoTalk) August 5, 2026
Summary
Viral video: Dancing Neymar sparks CHAOTIC scenes as Santos star mocks rivals after Copa do Brasil victory
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