வேர்ல்பூல் இந்தியா நிகர லாபம் 29.5% சரிவு!

புதுதில்லி: நுகர்வோர் சாதனங்களைத் தயாரிக்கும் வேர்ல்பூல் இந்தியா லிமிடெட், 2027 நிதியாண்டின் ஜூன் வரையான காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 29.57% சரிந்து ரூ. 102.88 கோடியாக இருப்பதாக நிறுவனம் இன்று அறிவித்தது.
கடந்த நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையான காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ. 146.08 கோடி நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்தது.
இருப்பினும், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த வேர்ல்பூல் கார்ப்பரேஷனின் இந்திய துணை நிறுவனமான வேர்ல்பூல் இந்தியா, ஆய்வுக்கு உட்பட்ட காலாண்டில் செயல்பாட்டு வருவாயில் 12.1% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது. நிறுவனத்தின் வருவாய் ரூ. 2,432.32 கோடியிலிருந்து ரூ. 2,726.75 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
ஜூன் வரையான காலாண்டில் வேர்ல்பூல் இந்தியா-வின் மொத்தச் செலவு 16% அதிகரித்து ரூ. 2,656.89 கோடியாகயும், நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் மொத்த வருமானம் 12.43% அதிகரித்து ரூ. 2,795.64 கோடியாக உள்ளது.
இதற்கிடையில், மற்றொரு அறிவிப்பில், நிறுவனத்தின் முக்கிய துணை நிறுவனமான வேர்ல்பூல் இந்தியா கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் லிமிடெட், சேவைப் பிரிவுத் தலைவரான அனிஷ் அஹுஜா, தலைமைச் செயல்பாட்டு அதிகாரியாக செப்டம்பர் 1, 2026 முதல் பொறுப்பேற்பார் என்று வேர்ல்பூல் இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.
இன்றைய வர்த்தகத்தில், மும்பை பங்குச் சந்தையில், வேர்ல்பூல் இந்திய பங்குகள் 1.7% சரிந்து, ஒரு பங்கின் விலை ரூ. 806.65 ஆக நிறைவடைந்தது.
Summary
Whirlpool of India Ltd reported a 29.57 per cent decline in its consolidated net profit.
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