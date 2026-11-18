நேஷன்ஸ் லீக்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய 8 அணிகள்..! மற்ற 8 அணிகளின் நிலை என்ன?
நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்துத் தொடரில் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள 8 அணிகள், குரூப் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட அணிகள் குறித்து...
நார்வே, போர்ச்சுகல், ஜெர்மனி அணிகளின் கடைசி வெற்றிகள் - படங்கள்: எக்ஸ் / யுஇஎஃப்ஏ யூரோ
ஐரோப்பிய கண்டத்தில் நடைபெறும் நேஷன்ஸ் லீக் 2026/27 சீசனுக்கான கால்பந்துத் தொடரில் 8 அணிகள் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளன. இந்தப் போட்டிகள் மார்ச் மாதம் நடைபெற இருக்கின்றன.
பெல்ஜியம், இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து, நார்வே, போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின் ஆகிய அணிகள் முதல் 8 அணிகளாக காலிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன.
வெற்றியாளர்கள் எப்படி தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்?
மொத்தமாக 54 நாடுகளின் அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தத் தொடரில் குரூப் ஏ, பி அணிகளில் இருக்கும் 32 அணிகளின் போட்டிகளே முக்கியமானதாக இருக்கின்றன. அதிலும் குரூப் ஏவில் இருக்கும் 16 அணிகளில் 8 அணிகள் மட்டுமே காலிறுதிக்கு முன்னேறுகின்றன.
மற்ற குரூப் பி அணிகள் அடுத்தாண்டு குரூப் ஏவில் பங்கேற்க தகுதிபெறுவதும் கீழிறங்குவதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏ குரூப்பில் இருக்கும் நான்கு துணைப் பிரிவுகளில் (ஏ1, ஏ2, ஏ3, ஏ4) இருந்து டாப் 2 அணிகள் காலிறுதிக்கு முன்னேறுகின்றன.
குரூப் ஏ1
பிரான்ஸ் - 13 புள்ளிகள் (காலிறுதிக்குத் தகுதி )
பெல்ஜியம் - 12 புள்ளிகள் (காலிறுதிக்குத் தகுதி)
இத்தாலி - 10 புள்ளிகள் (குரூப் ஏவில் நீடிக்கும்)
துருக்கி - 0 புள்ளி (குரூப் பி-க்கு கீழிறக்கம்)
குரூப் ஏ2
ஜெர்மனி - 11 புள்ளிகள் (காலிறுதிக்குத் தகுதி)
நெதர்லாந்து - 11 புள்ளிகள் (காலிறுதிக்குத் தகுதி)
கிரீஸ் - 11 புள்ளிகள் (குரூப் ஏவில் நீடிக்கும்)
செர்பியா - 0 புள்ளி (ஏ/பி பிளே ஆஃப்ஸ்)
குரூப் ஏ3
இங்கிலாந்து - 15 புள்ளிகள் (காலிறுதிக்குத் தகுதி)
ஸ்பெயின் - 15 புள்ளிகள் (காலிறுதிக்குத் தகுதி)
குரேஷியா - 6 புள்ளிகள் (ஏ/பி பிளே ஆஃப்ஸ்)
செக் குடியரசு - 0 புள்ளி (குரூப் பி-க்கு கீழிறக்கம்)
குரூப் ஏ4
போர்ச்சுகல் - 15 புள்ளிகள் (காலிறுதிக்குத் தகுதி)
நார்வே - 9 புள்ளிகள் (காலிறுதிக்குத் தகுதி)
டென்மார்க் - 9 புள்ளிகள் (ஏ/பி பிளே ஆஃப்ஸ்)
வேல்ஸ் - 3 புள்ளிகள் (ஏ/பி பிளே ஆஃப்ஸ்)
ஏ/பி பிளே ஆஃப்ஸ் என்பது இந்த அணிகள் குரூப் ஏவிற்கு முன்னேறுமா அல்லது குரூப் பி-க்கு கீழிறங்குமா என்பதை நிர்ணயிக்கும் போட்டிகளைக் குறிப்பிடும் என்பதும் நினைவுகூரத்தக்கது.
Portugal and Norway complete the quarter-finals â#NationsLeague pic.twitter.com/8qeIvSD7dF— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 17, 2026
Germany and Netherlands progress to the final eight â#NationsLeague pic.twitter.com/WU1rgqjOkY— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 16, 2026
Summary
UEFA Nations League quarter-finals: Last eight confirmed
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