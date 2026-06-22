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தமிழ்நாடு
இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 22 - நேரலை!
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பிரதமர் மோடி - முதல்வர் விஜய்(கோப்புப்படம்)
4:31 am, 22 ஜூன் 2026
முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து!
முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
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