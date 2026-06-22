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இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 22 - நேரலை!

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இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 22 - நேரலை!

பிரதமர் மோடி - முதல்வர் விஜய்(கோப்புப்படம்)

தினமணி செய்திச் சேவை
Updated On :22 ஜூன் 2026, 10:01 am IST
4:31 am, 22 ஜூன் 2026

முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

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