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இந்தியா

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 9 - நேரலை!

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இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 9 - நேரலை!

முதல்வர் விஜய் - அன்புமணி சந்திப்பு - படம்: எக்ஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :9 ஜூன் 2026, 12:35 pm IST
7:05 am, 9 ஜூன் 2026

மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: பிரவீண் சக்ரவர்த்தியின் வேட்புமனு ஏற்பு!

மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: பிரவீண் சக்ரவர்த்தியின் வேட்புமனு ஏற்பு!

மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: பிரவீண் சக்ரவர்த்தியின் வேட்புமனு ஏற்பு!

7:05 am, 9 ஜூன் 2026

ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு என்பது திமுகவின் நிலைப்பாடு அல்ல!

ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு என்பது திமுகவின் நிலைப்பாடு அல்ல! தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்

ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு என்பது திமுகவின் நிலைப்பாடு அல்ல! தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்

7:00 am, 9 ஜூன் 2026

ஆதவ் அர்ஜுனா அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க வேண்டும்: கிருஷ்ணசாமி

ஆதவ் அர்ஜுனாவை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

6:45 am, 9 ஜூன் 2026

பினராயி விஜயன் மகளுக்கு அமலாக்கத் துறை சம்மன்!

பணமோசடி வழக்குத் தொடர்பாக கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயனின் மகள் டி. வீணா விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அமலாக்கத் துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

பணமோசடி வழக்கு: பினராயி விஜயன் மகளுக்கு அமலாக்கத் துறை சம்மன்!

பணமோசடி வழக்கு: பினராயி விஜயன் மகளுக்கு அமலாக்கத் துறை சம்மன்!

6:42 am, 9 ஜூன் 2026

மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: பிரவீண் சக்ரவர்த்தியின் வேட்புமனு ஏற்பு!

தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள ஒரு மாநிலங்களவை எம்.பி. இடத்திற்கு தவெக ஆதரவுடன் காங்கிரஸ் சார்பில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ள பிரவீண் சக்ரவர்த்தியின் வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: பிரவீண் சக்ரவர்த்தியின் வேட்புமனு ஏற்பு!

மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: பிரவீண் சக்ரவர்த்தியின் வேட்புமனு ஏற்பு!

6:41 am, 9 ஜூன் 2026

பண மோசடி வழக்கு: பினராயி விஜயன் மகளுக்கு அமலாக்கத் துறை சம்மன்!

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயனின் மகள் டி. வீணா விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அமலாக்கத் துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

பணமோசடி வழக்கு: பினராயி விஜயன் மகளுக்கு அமலாக்கத் துறை சம்மன்!

பணமோசடி வழக்கு: பினராயி விஜயன் மகளுக்கு அமலாக்கத் துறை சம்மன்!

6:41 am, 9 ஜூன் 2026

717 மதுக்கடைகள் மூடல்: அரசுக்கு ரூ. 11,000 கோடி வருவாய் இழப்பு!

717 மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டதால் அரசுக்கு ரூ. 11,000 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

717 மதுக்கடைகள் மூடல்: அரசுக்கு ரூ. 11,000 கோடி வருவாய் இழப்பு!

717 மதுக்கடைகள் மூடல்: அரசுக்கு ரூ. 11,000 கோடி வருவாய் இழப்பு!

6:41 am, 9 ஜூன் 2026

பேரிடர் நிதி ரூ. 1,000 கோடி முன்கூட்டியே வரவு! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

பருவமழை பாதிப்புகளை மேற்கொள்ள தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை நிதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ரூ. 1,000 கோடி விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

பேரிடர் நிதி ரூ. 1,000 கோடி முன்கூட்டியே வரவு! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

பேரிடர் நிதி ரூ. 1,000 கோடி முன்கூட்டியே வரவு! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

6:38 am, 9 ஜூன் 2026

முதல்வர் விஜய் நாளை மீண்டும் தில்லி பயணம்!

தமிழ்நாடு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை மீண்டும் தில்லி செல்லவுள்ளார்.

முதல்வர் விஜய் நாளை மீண்டும் தில்லி பயணம்!

முதல்வர் விஜய் நாளை மீண்டும் தில்லி பயணம்!

6:38 am, 9 ஜூன் 2026

ஹோர்முஸ் நீரிணையில் அமெரிக்க ராணுவ ஹெலிகாப்டர் வெடித்துச் சிதறியது!

ஹோர்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவ ஹெலிகாப்டர் திங்கள்கிழமை வெடித்துச் சிதறியது.

ஹோர்முஸ் நீரிணையில் அமெரிக்க ராணுவ ஹெலிகாப்டர் வெடித்துச் சிதறியது!

ஹோர்முஸ் நீரிணையில் அமெரிக்க ராணுவ ஹெலிகாப்டர் வெடித்துச் சிதறியது!

6:38 am, 9 ஜூன் 2026

சாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பு! முதல்வர் விஜய்யுடன் அன்புமணி சந்திப்பு!

தமிழ்நாடு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய்யை பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.

சாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பு! முதல்வர் விஜய்யுடன் அன்புமணி சந்திப்பு!

சாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பு! முதல்வர் விஜய்யுடன் அன்புமணி சந்திப்பு!

6:36 am, 9 ஜூன் 2026

தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 1,040 உயர்ந்துள்ளது.

தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

6:36 am, 9 ஜூன் 2026

அமெரிக்க நீதிபதி உத்தரவு!

புதிய ஹெச் 1-பி விசாக்களுக்கு அதிபர் டிரம்ப் விதித்த 1 லட்சம் டாலர் கட்டணத்தை ரத்து செய்து அமெரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

புதிய ஹெச் 1-பி விசா பெற டிரம்ப் விதித்த 1 லட்சம் டாலர் கட்டணம் ரத்து: அமெரிக்க நீதிபதி உத்தரவு!

புதிய ஹெச் 1-பி விசா பெற டிரம்ப் விதித்த 1 லட்சம் டாலர் கட்டணம் ரத்து: அமெரிக்க நீதிபதி உத்தரவு!

6:36 am, 9 ஜூன் 2026

உஜ்வாலா திட்டம்: சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் எண்ணிக்கை 4ஆக குறைப்பு!

உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கையை மத்திய அரசு 4 ஆக குறைத்துள்ளது.

உஜ்வாலா திட்டம்: சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் எண்ணிக்கை 4ஆக குறைப்பு!

உஜ்வாலா திட்டம்: சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் எண்ணிக்கை 4ஆக குறைப்பு!

6:33 am, 9 ஜூன் 2026

புதுச்சேரி அமைச்சரவையில் 3 புதிய அமைச்சர்கள்!

புதுச்சேரி அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் 3 புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்கவுள்ளனர்.

புதுச்சேரி அமைச்சரவையில் 3 புதிய அமைச்சர்கள்!

புதுச்சேரி அமைச்சரவையில் 3 புதிய அமைச்சர்கள்!

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