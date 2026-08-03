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சாவன் மாத திங்கள்: காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் குவிந்த பக்தர்கள்!

காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் சாவன் மாதத்தின் முதல் திங்கள்கிழமையில் லட்சக்கணக்கானோர் வழிபாடு செய்தது பற்றி..

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On : 3 ஆகஸ்ட் 2026, 4:53 pm IST
காசி விஸ்வநாதர்
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உத்தரப் பிரதேசம், வாரணாசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் சாவன் மாதத்தின் முதல் திங்கள்கிழமையான இன்று லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வழிபாடு செய்தனர்.

வடமாநிலங்களில் ஆடி மாதத்தை சாவன் மாதம் என்றழைக்கப்படுகிறது. வட இந்திய 'பூர்ணிமாந்த' (Purnimanta) நாள்காட்டியின்படி, சாவன் மாதம் ஜூலை 30 வியாழக்கிழமை தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 28 வெள்ளிக்கிழமையன்று நிறைவடைகிறது.

2026-ஆம் ஆண்டின் சாவன் மாதத்தின் முதல் திங்கள்கிழமை ஆகஸ்ட் 3 (இன்று) வருவதால், சிவபெருமானை வணங்குவோர் மங்களகரமான 'சாவன் சோமவார்' விரத காலத்தை இன்று முதல் தொடங்குகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் கார்த்திகை சோமவாரம் போன்று வடமாநிலத்தில் சாவன் சோமவாரம் சிவபெருமானுக்கு உகந்ததாகக் கருதப்படுகின்றது.

வட மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து சிவன் கோயில்களிலும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, 12 ஜோதிர்லிங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் சிராவண மாதத்தின் முதல் திங்கள்கிழமையில் ஜலபிஷேகம் முக்கியமானது. கங்கையிலிருந்து புனித நீரெடுத்து, தங்களது ஊரில் உள்ள சிவன் கோயிலில் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்வார்கள் பக்தர்கள்.

அதன் வாரணாசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் இன்று சிறப்பாக ஜலபிஷேகம் நடைபெற்றது.

கோயில் நிர்வாகத்தின் தகவலின்படி,

சிராவண மாதத்தின் முதல் திங்கள்கிழமையன்று வாரணாசியில் உள்ள ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. காலை 7 மணிக்குள் 2.25 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தினர்.

அதிகாலையில் மங்கள ஆர்த்திக்குப் பிறகு கோயில் நடை பக்தர்களுக்காகத் திறக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, பக்தர்கள் வரிசையில் நின்று 'ஜலபிஷேகம்' (நீரால் அபிஷேகம் செய்யும் சடங்கு) செய்து சிவபெருமானின் அருளைப் பெற்றனர்.

இந்நிகழ்வின்போது, ​​கோயில் வளாகத்திற்கு வருகை தந்த 'கன்வாரியாக்கள்' (சிவபெருமானின் பக்தர்கள்), பிற பக்தர்களுக்கு மலர் தூவி வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர் கோயில் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி விஸ்வ பூஷன் மிஸ்ரா கூறுகையில்,

இன்று நாள் முழுவதும் சுமார் எட்டு லட்சம் பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மங்கள ஆரத்திக்குப் பிறகு கோயில் திறக்கப்பட்டதிலிருந்து பக்தர்களின் வருகை தடையின்றி நீடிக்கிறது. இரவு வரை தரிசனம் தொடரும் என்று அவர் கூறினார்.

உத்தரப் பிரதேசம் முழுவதும் உள்ள சிவன் கோயில்களில் அதிகளவிலான பக்தர்கள் கூடும் சிராவண மாதத்தின் முதல் திங்கள் கிழமையன்று, கூட்டத்தை நிர்வகிக்கவும் பக்தர்கள் தடையின்றிச் செல்லவும் அதிகாரிகள் விரிவான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளனர்.

Varanasi's Kashi Vishwanath temple sees over 2.25 lakh devotees by 7 am on first Shravan Monday Varanasi, Aug 3 (PTI) The first Monday of Shravan drew a massive rush of devotees to Varanasi's Shri Kashi Vishwanath Temple, with over 2.25 lakh pilgrims offering prayers by 7 am, according to temple authorities.

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